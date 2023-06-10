Свёнтек — Мухова: во сколько финал «Ролан Гаррос», где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 10 июня, на Открытом чемпионате Франции — 2023 будет сыгран финальный матч одиночного разряда между первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек и 43-й ракеткой мира чешкой Каролиной Муховой.
Ига Свёнтек (Польша, 1) – Каролина Мухова (Чехия, 43) – примерное начало матча в 15:45 по московскому времени.
Свёнтек имеет шанс выиграть уже третий титул «Ролан Гаррос» в своей карьере.
В России на официальных источниках посмотреть этот матч не получится. Но «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этой игры.
Открытый чемпионат Франции проходит с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд составляет € 49 млн. Действующим победителем турнира является Ига Свёнтек, которая в финале прошлого года обыграла американку Кори Гауфф.
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