Действующие чемпионки ТБШ захватили топ-3! Что происходит на «Ролан Гаррос»

На грунтовом соревновании «Большого шлема» в Париже в четверг, 8 июня, состоялись женские полуфиналы. Первая и вторая ракетка мира сражались за то, чтобы встретиться в решающем матче. Однако такого финала по составу в этом году не будет. Но обо всём по порядку! Посмотрим на турнирные расклады, расписание и сетки.
Итоги 12-го дня. 8 июня, четверг
В программе дня оказались лишь два одиночных матча. У мужчин впервые за турнир был выходной, зато женщины провели оба полуфинала. Напряжённая более чем трёхчасовая битва получилась у Арины Соболенко (второй номер посева) и Каролины Муховой. В итоге победу праздновала Мухова, которая впервые в карьере пробилась в финал ТБШ и впервые будет как минимум 16-й ракеткой мира. А вот Арина, которая выиграла до этого Australian Open и шла на сезонный «Большой шлем», остановилась на 13-м матче в этой серии. У Соболенко ещё оставалась надежда оказаться первой ракеткой мира по итогам турнира, но надо было дождаться исхода второго полуфинала.
А там Ига Свёнтек показала, что не зря является первой ракеткой мира. На вдохновенную игру бразильянки Беатрис Хаддад-Майи у неё оказались свои аргументы. В итоге польская теннисистка не позволила сопернице реализовать несколько брейк-пойнтов во втором сете и сетбол во время тай-брейка, а сама добилась победы в двух партиях. Таким образом, смены первой ракетки мира по итогам «РГ» у женщин не будет. Тройка лидеров рейтинга WTA полностью сформировалась из действующих чемпионок ТБШ в таком порядке — Ига Свёнтек, Арина Соболенко и Елена Рыбакина. А в финале в субботу сыграют Свёнтек и Мухова.
Мухова (Чехия) – Соболенко (Беларусь, 2) – 7:6, 6:7, 7:5.
Свёнтек (Польша, 1) – Хаддад-Майя (Бразилия, 14) – 6:2, 7:6.
В юниорском турнире среди девушек в четверг состоялись четвертьфиналы, в каждом из которых играли россиянки – Алиса Октябрёва (Q), Анастасия Гурьева, Алевтина Ибрагимова и чемпионка юниорского Australian Open Алина Корнеева (3). Три из них пробились в полуфиналы, и только Алевтина Ибрагимова не справилась с шестой ракеткой турнира – перуанкой Перес-Аларкон. С ней в пятницу поборется Гурьева, а Октябрёва сразится с Корнеевой.
Корнеева (Россия, 3) – Кроссли (Япония, 8) – 6:3, 6:3.
Октябрёва (Россия, Q) – Нгуну (США, 2) – 7:5, 6:1.
Гурьева (Россия) – Мунк-Мортенсен (Дания) – 6:3, 4:6, 7:5.
Перес-Аларкон (Перу, 6) – Ибрагимова (Россия) – 2:6, 6:4, 7:5.
Расписание 13-го дня. Интересные матчи пятницы, 9 июня
В пятницу у женщин будет первый выходной за турнир, зато мужчины проведут оба полуфинала. В четвёрку сильнейших «РГ»-2023 пробились первый, третий и четвёртый номера посева – Карлос Алькарас, Новак Джокович и Каспер Рууд, и только в четверти, где находился второй номер – Даниил Медведев, оказался немец Александр Зверев (22). Многие уже поспешили окрестить матч Алькараса и Джоковича досрочным финалом. И по нынешнему уровню игры участников матча, и по наличию побед на «Шлемах», в отличие от двух других полуфиналистов, да ещё и потому, что в этом матче решится судьба звания первой ракетки мира по итогам турнира. Хотя и сражение Рууд – Зверев ожидается горячим, ведь оба теннисиста уже знают, что такое выходить в финал ТБШ.
15:45. Алькарас (Испания, 1) – Джокович (Сербия, 3)
18:30. Рууд (Норвегия, 4) – Зверев (Германия, 22)
12:00. Корнеева (Россия, 3) – Октябрёва (Россия, Q)
13:30. Перес-Аларкон (Перу, 6) – Гурьева (Россия)
«Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».
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