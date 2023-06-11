Джокович — Рууд: во сколько финал «Ролан Гаррос», где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 11 июня, на Открытом чемпионате Франции — 2023 будет сыгран финальный матч одиночного разряда между третьей ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и четвёртой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом.
15:30. Новак Джокович (Сербия, 3) – Каспер Рууд (Норвегия, 4) – примерное начало матча по московскому времени.
Джокович имеет шанс стать единоличным лидером среди мужчин в истории по количеству титулов Большого Шлема. На данный момент у серба и у испанца Рафаэля Надаля по 22 подобных титула.
В России на официальных источниках посмотреть этот матч не получится. Но «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этой игры.
Открытый чемпионат Франции проходит с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 49 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который в финале прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.
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