10 избранных матчей воскресенья: Суперфинал Кубка России и Джокович бьётся за титул

Посмотреть все события 11 июня в Матч-центре «Чемпионата»
Время в материале — по Москве. Программа коротко:
- 🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс», НХЛ, финал, четвёртый матч
- ⚽️ 2:30: «Нью-Инглэнд Революшн» — «Интер Майами», МЛС
- 👊 6:30*: Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш, UFC 289
- 👊 7:00*: Аманда Нуньес — Ирене Альдана, UFC 289
- ⚽️ 15:30: «Твенте» — «Спарта», Эредивизия, плей-офф за Лигу конференций, финал — ответный матч
- 🏆 🎾 15:30*: Новак Джокович (Сербия, 3) — Каспер Рууд (Норвегия, 4), «Ролан Гаррос», финал
- 🏆 ⚽️ 17:00: «Краснодар» — ЦСКА, Кубок России — финал
- ⚽️ 20:30: Израиль — Южная Корея, юношеский ЧМ-2023 — матч за третье место
- ⚽️ 21:30: «Бари» — «Кальяри», Серия Б, плей-офф за выход в Серию А, финал — ответный матч
- ⚽️ 22:00: «Алавес» — «Леванте», плей-офф за выход в Ла Лигу финал, первый матч
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🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс», НХЛ, финал, четвёртый матч
Интрига: продолжит ли Бобровский штамповать безумные сейвы?
«Флорида» одержала волевую и драматичную победу в предыдущей игре, что хорошо для всех, кроме «Вегаса». В противном случае финальная серия получила бы счёт 3-0, и всё с ней стало бы ясно. Теперь предстоит выяснить, стал ли этот успех единичной вспышкой или за ним кроется хоккейная логика. Наверняка очень многое будет зависеть от действий Сергея Бобровского и Мэттью Ткачука. По ходу третьего матча российский вратарь сделал несколько впечатляющих и важных сейвов, а американский форвард поучаствовал во всех трёх голах своей команды.
«Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс»
Фото: Rebecca Blackwell/AP/ТАСС
⚽️ 2:30: «Нью-Инглэнд Революшн» — «Интер Майами», МЛС
Интрига: встанет ли «Интер Майами» с колен от одной лишь новости про Месси?
Лео пока не сыграет за новую команду, но клуб уже получил мегаимпульс – например, билеты на матчи клуба (даже гостевые) выкупили за сутки после новости о приезде аргентинца. «Интеру» необходимо выбираться со дна Восточной конференции – да-да, клуб Бекхэма реально на последнем месте. Цель понятна – забраться в семёрку, чтобы гарантированно по итогам регулярки попасть в плей-офф. Встреча с «Нью-Инглэндом» – четвёртой командой дивизиона – будет трудной. А вдруг магия Месси сработает уже сейчас?
Играет «Интер Майами»
Фото: Lauren Sopourn/Getty Images
👊 6:30*: Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш, UFC 289
*Важно: время матча ориентировочное
Интрига: определится следующий соперник Ислама Махачева
Бенеил Дариуш и Чарльз Оливейра мечтают подраться за чемпионский пояс UFC в лёгком весе, которым сейчас владеет россиянин Ислам Махачев. Осталось только выяснить, кто из парней сильнее. Фаворит — Дариуш, идущий на длительной серии побед, зато Оливейра может ответить чемпионским опытом. Главное, чтобы в итоге Дана Уайт не обманул победителя и предоставил ему титульный шанс.
👊 7:00*: Аманда Нуньес — Ирене Альдана, UFC 289
*Важно: время матча ориентировочное
Интрига: сможет ли Аманда Нуньес снова защитить пояс?
Казалось, что великая Аманда Нуньес непобедима, пока ей не встретилась Джулианна Пенья. Да, в реванше бразильянка вернула свой титул, но её уверенность явно дрогнула. Теперь на чемпионский пояс Нуньес претендует Ирене Альдана — опытная девушка-боец, которой очень не везёт в чемпионских поединках. Кто знает, может, Альдана устроит ещё одну сенсацию?
⚽️ 15:30: «Твенте» — «Спарта», Эредивизия, плей-офф за Лигу конференций, финал — ответный матч
Интрига: «Спарта» вернётся в еврокубки спустя почти 30 лет?
В первом матче «Твенте» не отгрузил сопернику трёшку – а спасся на последних секундах благодаря Рамизу Зерруки. «Спарта» вела весь второй тайм и уже радовалась победе и приближающимся и долгожданным еврокубкам – последний раз клуб играл там почти 30 лет назад: в Кубке Интертото — 1994/1995. Мечту пришлось отложить из-за потери концентрации в концовке. Теперь уже «Твенте» играет дома. А это к тому же фаворит пары.
В первом матче «Твенте» спасся на последних секундах
Фото: fctwente.nl
🏆 🎾 15:30*: Новак Джокович (Сербия, 3) — Каспер Рууд (Норвегия, 4), «Ролан Гаррос», финал
*Важно: время матча ориентировочное и может измениться
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Интрига: помешает ли норвежец Джоковичу взять рекордный 23-й «Шлем»?
На «Ролан Гаррос» осталось провести последний и самый главный матч — мужской финал в одиночном разряде. До этой стадии добрались прошлогодний финалист Каспер Рууд и 22-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович. Удастся ли знаменитому сербу сделать ещё один шаг на пути к рекордному 23-му «Шлему»? Тем самым он не только опередит Рафаэля Надаля, но и вернётся на первое место в рейтинге ATP.
Новак Джокович и Каспер Рууд
Фото: Alex Pantling/Getty Images
🏆 ⚽️ 17:00: «Краснодар» — ЦСКА, Кубок России — финал
Интрига: «Краснодар» близок к первому трофею в истории! У ЦСКА своя мотивация
Последний Кубок России ЦСКА брал 10 лет назад – в сезоне-2012/2013. С тех пор армейцы только раз вышли в финал – в 2016-м их разгромил «Зенит» (1:4), а Оланаре так радовался своему голу, что получил травму! И если для москвичей в случае успеха этот национальный кубок будет 12-м по счёту, то краснодарцы вновь на рубеже истории. Про девятилетнее поражение от «Ростова» в финале КР вспоминать не хочется, это одна из самых болезненных страниц в истории клуба. Зато можно наконец взять первый трофей в матче с более именитым соперником. А вдруг получится?
Последний Кубок России ЦСКА брал 10 лет назад
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
⚽️ 20:30: Израиль — Южная Корея, юношеский ЧМ-2023 — матч за третье место
Интрига: утешительный финал для команд-открытий
Перед стартом молодёжного ЧМ-2023 вряд ли много кто ставил, что сборные Израиля и Южной Кореи не просто выйдут из группы, а пробьются в полуфинал. Для сенсации мирового масштаба (финала и победы) немного не хватило, но даже сейчас матч за третье место выглядит мегауспехом.
Третье место корейцев или израильтян станет мегауспехом
Фото: fifa.com
⚽️ 21:30: «Бари» — «Кальяри», Серия Б, плей-офф за выход в Серию А, финал — ответный матч
Интрига: Раньери в третий раз выведет клуб в элитный дивизион?
Первый матч между «Кальяри» и «Бари» закончился ничьей (1:1). Он получился крутым: Джанлука Лападула открыл счёт на девятой минуте, а гости ушли от поражения только спустя 87 минут! Уже в добавленное ко второму тайму время Мирко Антенуччи реализовал пенальти. Сделать это было непросто, потому что до того ещё до перерыва его партнёр свой 11-метровый смазал. А тут ещё и такое давление на чужом стадионе. Ответка состоится в Бари, и там команде Клаудио Раньери будет непросто, однако она по-прежнему фаворит. Потому что знаменитый коуч до того дважды выводил клубы («Фиорентину» и «Монако») в элитные дивизионы и считается большим специалистом по таким ситуациям.
Первый матч между «Кальяри» и «Бари» закончился ничьей (1:1)
Фото: cagliaricalcio.com
⚽️ 22:00: «Алавес» — «Леванте», плей-офф за выход в Ла Лигу финал, первый матч
Интрига: валенсийское дерби вернётся в Ла Лигу?
Двухматчевые финалы плей-офф за право подняться в элитный дивизион – отдельный вид футбольного искусства. «Алавес» в полуфинале мини-турнира обыграл «Эйбар» (1:1, 2:0), а «Леванте» оказался сильнее «Альбасете» (3:1, 3:0). Теперь командам предстоит выявить сильнейшего. Для многообразия чемпионата Испании хотелось бы возвращения в вышку «Леванте», чтобы мир вновь получил валенсийское дерби. «Алавес» в этом смысле представляет страну басков, а от них в Примере уже есть «Реал Сосьедад», «Атлетик» и «Осасуна». Ответная встреча состоится 17 июня.
Двухматчевые финалы плей-офф за право подняться в элитный дивизион — отдельный вид футбольного искусства
Фото: deportivoalaves.com
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