Крис Эверт раскрыла детали разговора с Игой Свёнтек после финала «Ролан Гаррос»

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Крис Эверт высказалась о разговоре с полькой Игой Свёнтек после её победы в финале «Ролан Гаррос» — 2023.
«Я просто сказала, что он была невероятной. Я делала ей комплименты, потому что только чемпионы могут играть так, когда начинают уступать. Он жаждет побед. Есть теннисисты, которые выигрывают один турнир «Большого шлема», и им этого достаточно, но есть и те, кто не может на этом остановиться. Ига, на мой взгляд, такой человек.
Её удар мощнее, чем у мужчин. Она может брать мячи в середине корта и бить по ним с лёта. Она всё ещё может прибавлять. Иге предстоит долгий путь, и я сказала ей: «Ты выиграла три Открытых чемпионата Франции, я выиграла семь. Тебе всего 22 года, ты способна выиграть десять турниров». Но Ига должна следить за собой и быть внимательной к своему телу, чтобы не получить травму», — приводит слова Эверт Eurosport.
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