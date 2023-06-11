Сможет ли Джокович выиграть «Ролан Гаррос» и обойти Надаля по победам на «Шлемах»?

Сегодня, 11 июня, состоится финальный матч мужского турнира «Ролан Гаррос» — 2023, в котором встретятся сербский теннисист Новак Джокович и норвежец Каспер Рууд.

Встреча пройдёт на корте Филиппа Шатрье в Париже. Начало матча — чуть позже 15:30 мск. Джокович является 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема». Столько же побед на счету испанского теннисиста Рафаэля Надаля, который пропускает нынешний розыгрыш Открытого чемпионата Франции.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: сможет ли Джокович выиграть «Ролан Гаррос» и обойти Надаля по победам на «Шлемах»?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Напомним, накануне победу в финале женского турнира «Ролан Гаррос» — 2023 одержала польская теннисистка Ига Свёнтек.