Новак Джокович отреагировал на итоги женского «Ролан Гаррос» — 2023

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович отреагировал на итоги женского турнира «Ролан Гаррос» — 2023 в одиночном разряде.

Напомним, титул защитила первая ракетка мира полька Ига Свёнтек. В решающем матче Свёнтек (1) со счётом 6:2, 5:7, 6:4 обыграла 43-ю ракетку мира чешку Каролину Мухову.

«Поздравляю Игу с очередным титулом! Потрясающий турнир для Каролины!» — написал Джокович в своих социальных сетях.

Сегодня, 11 июня, Джокович (3) попытается завоевать рекордный, 23-й титул на турнире «Большого шлема». В финале «Ролан Гаррос» — 2023 он сразится с прошлогодним финалистом, четвёртой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом (4). Их встреча начнётся приблизительно в 15:30 мск.