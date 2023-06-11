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«Спасибо, что у нас есть женщины». Стаббс — о женских и мужских матчах на «Ролан Гаррос»

«Спасибо, что у нас есть женщины». Стаббс — о женских и мужских матчах на «Ролан Гаррос»
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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде, комментатор австралийка Ренне Стаббс сравнила женские и мужские матчи «Ролан Гаррос» — 2023.

«Не говорите мне, что женский теннис скучный! Полуфиналы были прекрасны, а финал просто фантастический! Да, второй сет матча Алькараса с Джоковичем был потрясающим, но что касается игры Зверева и Рууда, это скука. Спасибо, что у нас есть женщины», — написала Стаббс на своей странице в социальных сетях.

В комментариях к посту австралийский теннисист Ник Кирьос поставил смеющийся эмодзи. Стаббс в ответ написала: «Скажи мне, в чём я не права, Ник?» Кирьос вновь отправил смеющийся эмодзи.

Напомним, накануне первая ракетка мира полька Ига Свёнтек одержала победу в финале «Ролан Гаррос» — 2023.

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