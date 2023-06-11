Тим Хенмэн: в финале «Ролан Гаррос» у Новака Джоковича будет свидание с судьбой

Британский теннисист, бывшая четвёртая ракетка мира в одиночном разряде, а ныне комментатор теннисных соревнований Тим Хенмэн высказался об игре сербского теннисиста Новака Джоковича в полуфинале «Ролан Гаррос», а также поделился ожиданиями от финального матча серба с норвежцем Каспером Руудом.

«Это невероятно. Матч с Карлосом Алькарасом завершился не так, как мы ожидали и хотели, но в первых двух сетах он продемонстрировал хороший настрой и стойкость. Казалось, Алькарас взял под контроль игру, выиграл второй сет. Но Джокович зацепился технически, физически и психологически. В финале у него будет свидание с судьбой, и я просто не могу поверить, что он не выполнит задачу», — приводит слова Хенмэна Eurosport.co.uk.