Тим Хенмэн: в финале «Ролан Гаррос» у Новака Джоковича будет свидание с судьбой
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Британский теннисист, бывшая четвёртая ракетка мира в одиночном разряде, а ныне комментатор теннисных соревнований Тим Хенмэн высказался об игре сербского теннисиста Новака Джоковича в полуфинале «Ролан Гаррос», а также поделился ожиданиями от финального матча серба с норвежцем Каспером Руудом.
«Это невероятно. Матч с Карлосом Алькарасом завершился не так, как мы ожидали и хотели, но в первых двух сетах он продемонстрировал хороший настрой и стойкость. Казалось, Алькарас взял под контроль игру, выиграл второй сет. Но Джокович зацепился технически, физически и психологически. В финале у него будет свидание с судьбой, и я просто не могу поверить, что он не выполнит задачу», — приводит слова Хенмэна Eurosport.co.uk.
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