Новак Джокович: Алькарас впервые был фаворитом в матче со мной. Это бодрило

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился мнением о матче с Карлосом Алькарасом в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023. Напомним, Джокович одержал победу со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Отметим, что юный испанец травмировался в середине поединка.

«Он потрясающий парень, всегда отдаёт дань уважения сопернику, в этот раз мне. Он заслуживает уважения за то, что не снялся, а высоко держал голову. Зрелое решение, которое многое говорит о нём и его команде, и Хуан-Карлос Ферреро здесь — большой авторитет, потому что он уже был на этом месте, был первой ракеткой и выигрывал «Шлем».

Мне надо было выиграть матч, сохранять концентрацию до самого конца. Когда у него пошли судороги, я посмотрел за сетку, что там происходит. Непросто играть против травмированного соперника, потому что они начинают наносить удары со всей мощи. Надо было отключиться от счёта на табло, и у меня получилось.

Карлос был фаворитом, я и перед турниром это говорил, в этом ничего странного. Может, он чувствовал лишнее давление и нервы, впервые он был фаворитом против меня. Вероятно, это сказалось на его судорогах. Он чрезвычайно здорово провёл первые пять матчей, грунтовый сезон проводил лучше меня, так что понятно, почему он был фаворитом. Я принял эту роль, это бодрило и сняло часть давления. Такое редко случается, но сейчас случилось», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.