Новак Джокович — Каспер Рууд: текстовая онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» — 2023
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Сегодня, 11 июня, в Париже (Франция) состоится финал мужского турнира «Ролан Гаррос» — 2023 в одиночном разряде. За престижный титул 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира серб Новак Джокович сразится с прошлогодним финалистом, четвёртой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом. Поединок поставлен вторым запуском на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 15:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Каспер Рууд в финале «Ролан Гаррос» — 2023.
Ролан Гаррос (м). Финал
11 июня 2023, воскресенье. 15:30 МСК
3
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
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4
Каспер Рууд
К. Рууд
Счёт личных встреч финалистов — 4-0 в пользу Джоковича, причём Новак в этих встречал не проиграл Рууду ни сета. В случае победы Джокович установит исторический рекорд по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» у мужчин (23).
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