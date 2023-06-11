Джокович и Рууд сражаются за титул «РГ»! Завоюет ли серб 23-й «Шлем»? LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 15-го и последнего игрового дня на Открытом чемпионате Франции. В воскресенье завершается 122-й розыгрыш главного грунтового соревнования года, и венчать его будет финал в мужском одиночном разряде. В решающий матч пробились 22-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович и прошлогодний финалист турнира Каспер Рууд из Норвегии. История личных встреч – 4-0 в пользу серба. Дважды теннисисты играли на Итоговом чемпионате ATP и дважды на «Мастерсе» в Риме, и за это время Джокович не отдал сопернику ни единой партии. Но как будет на этот раз – кто окажется сильнее уже в пятисетовом формате? Следите за развитием событий в нашем лайве!
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А в Париже в субботу, 10 июня, определились несколько чемпионов. И среди них оказались и представители России. Но обо всём по порядку! Посмотрим на турнирные расклады, расписание и сетки.
Счёт личных встреч — 4-0 в пользу Джоковича, причём он даже ни одной партии Рууду не проиграл пока. Один раз первый сет между ними тай-брейком завершился, ещё дважды было 7:5. Отметим ещё, что два матча между ними состоялись на грунте на «Мастерсе» в Риме, в полуфиналах, а два других — на Итоговых чемпионатах ATP, в группе и в финале с разницей в год. В прошлом году Каспер там Андрея Рублёва выбил в полуфинале, после чего и уступил Новаку.
В России на официальных источниках посмотреть этот матч не получится. Но «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этой игры.
Джокович имеет шанс стать единоличным лидером среди мужчин в истории по количеству титулов «Большого шлема». На данный момент у серба и у испанца Рафаэля Надаля по 22 подобных титула.
11 июня на Открытом чемпионате Франции — 2023 будет сыгран финальный матч одиночного разряда между третьей ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и четвёртой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом.
15:30. Новак Джокович (Сербия, 3) – Каспер Рууд (Норвегия, 4) – примерное начало матча по московскому времени.
Мужчины. Финал. 11 июня
15:30. Джокович (Сербия, 3) – Рууд (Норвегия, 4)
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