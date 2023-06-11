Джокович и Рууд сражаются за титул «РГ»! Завоюет ли серб 23-й «Шлем»? LIVE!

Счёт личных встреч — 4-0 в пользу Джоковича, причём он даже ни одной партии Рууду не проиграл пока. Один раз первый сет между ними тай-брейком завершился, ещё дважды было 7:5. Отметим ещё, что два матча между ними состоялись на грунте на «Мастерсе» в Риме, в полуфиналах, а два других — на Итоговых чемпионатах ATP, в группе и в финале с разницей в год. В прошлом году Каспер там Андрея Рублёва выбил в полуфинале, после чего и уступил Новаку.