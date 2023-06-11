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Новак Джокович, Каспер Рууд: онлайн-трансляция «Ролан Гаррос» — 2023, результаты, сетки, где смотреть

Джокович и Рууд сражаются за титул «РГ»! Завоюет ли серб 23-й «Шлем»? LIVE!
Даниил Сальников
Новак Джокович, Каспер Рууд: онлайн-трансляция
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«Ролан Гаррос» финиширует. В воскресенье проводится главный финал. Чья возьмёт? Все подробности дня — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 15-го и последнего игрового дня на Открытом чемпионате Франции. В воскресенье завершается 122-й розыгрыш главного грунтового соревнования года, и венчать его будет финал в мужском одиночном разряде. В решающий матч пробились 22-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович и прошлогодний финалист турнира Каспер Рууд из Норвегии. История личных встреч – 4-0 в пользу серба. Дважды теннисисты играли на Итоговом чемпионате ATP и дважды на «Мастерсе» в Риме, и за это время Джокович не отдал сопернику ни единой партии. Но как будет на этот раз – кто окажется сильнее уже в пятисетовом формате? Следите за развитием событий в нашем лайве!

«Ролан Гаррос». Мужчины. Сетка
Ролан Гаррос (м). Финал
11 июня 2023, воскресенье. 15:30 МСК
Новак Джокович
3
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Каспер Рууд
4
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Live Даниил Сальников

А в Париже в субботу, 10 июня, определились несколько чемпионов. И среди них оказались и представители России. Но обо всём по порядку! Посмотрим на турнирные расклады, расписание и сетки.

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12:15 Даниил Сальников

Счёт личных встреч — 4-0 в пользу Джоковича, причём он даже ни одной партии Рууду не проиграл пока. Один раз первый сет между ними тай-брейком завершился, ещё дважды было 7:5. Отметим ещё, что два матча между ними состоялись на грунте на «Мастерсе» в Риме, в полуфиналах, а два других — на Итоговых чемпионатах ATP, в группе и в финале с разницей в год. В прошлом году Каспер там Андрея Рублёва выбил в полуфинале, после чего и уступил Новаку.

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12:07 Даниил Сальников

В России на официальных источниках посмотреть этот матч не получится. Но «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этой игры.

Ролан Гаррос (м). Финал
11 июня 2023, воскресенье. 15:30 МСК
Новак Джокович
3
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Каспер Рууд
4
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
12:06 Даниил Сальников

Джокович имеет шанс стать единоличным лидером среди мужчин в истории по количеству титулов «Большого шлема». На данный момент у серба и у испанца Рафаэля Надаля по 22 подобных титула.

12:04 Даниил Сальников

11 июня на Открытом чемпионате Франции — 2023 будет сыгран финальный матч одиночного разряда между третьей ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и четвёртой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом.

15:30. Новак Джокович (Сербия, 3) – Каспер Рууд (Норвегия, 4) – примерное начало матча по московскому времени.

Мужчины. Финал. 11 июня

15:30. Джокович (Сербия, 3) – Рууд (Норвегия, 4)

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