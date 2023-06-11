Макинрой: Джокович говорил, что рекорд — его цель. Требуется мужество, чтобы это сказать

Американский теннисист, бывшая первая ракетка мира, семикратный победитель турниров «Большого шлема» Джон Макинрой высказался о возможном завоевании сербским теннисистом Новаком Джоковичем 23-го чемпионства на турнирах «Большого шлема».

«Новак открыто говорил, что рекорд — его цель и он охвачен ею. Требуется большое мужество, чтобы вот так прямо сказать: «Я этого хочу», а не «Я хочу сделать всё возможное для этого, и будь что будет». На данный момент Рафа Надаль для меня — величайший игрок в истории на грунте, а Новак — на харде. Роджер Федерер — на траве, хоть Новак его несколько раз и обыгрывал на Уимблдоне. Он в этом списке, и это потрясающе, потому что он так долго пытался до них дотянуться. Трудно поверить, что он так хорошо играет в этом возрасте», — приводит слова Макинроя пресс-служба «Ролан Гаррос».

Сегодня, 11 июня, Джокович сыграет в финале «Ролан Гаррос» с норвежцем Каспером Руудом.