Легенда НФЛ Том Брэди находится в боксе Новака Джоковича во время финала «Ролан Гаррос»

Семикратный чемпион по американскому футболу, легендарный Том Брэди находится в боксе 22-кратного победителя турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, серба Новака Джоковича во время финального матча на «Ролан Гаррос» — 2023. Брэди сидит рядом с женой Джоковича Еленой и поддерживает Новака.

Напомним, сегодня, 11 июня, Джокович (3) пытается завоевать рекордный, 23-й титул на турнире «Большого шлема». В финале «Ролан Гаррос» — 2023 он сражается с прошлогодним финалистом, четвёртой ракеткой мира, норвежцем Каспером Руудом (4).

В данный момент норвежец ведёт со счётом 4:1 в первом сете. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Каспер Рууд в финале «Ролан Гаррос» — 2023.