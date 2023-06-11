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Легенда НФЛ Том Брэди находится в боксе Новака Джоковича во время финала «Ролан Гаррос»

Легенда НФЛ Том Брэди находится в боксе Новака Джоковича во время финала «Ролан Гаррос»
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Семикратный чемпион по американскому футболу, легендарный Том Брэди находится в боксе 22-кратного победителя турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, серба Новака Джоковича во время финального матча на «Ролан Гаррос» — 2023. Брэди сидит рядом с женой Джоковича Еленой и поддерживает Новака.

Напомним, сегодня, 11 июня, Джокович (3) пытается завоевать рекордный, 23-й титул на турнире «Большого шлема». В финале «Ролан Гаррос» — 2023 он сражается с прошлогодним финалистом, четвёртой ракеткой мира, норвежцем Каспером Руудом (4).

В данный момент норвежец ведёт со счётом 4:1 в первом сете. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Каспер Рууд в финале «Ролан Гаррос» — 2023.

Ролан Гаррос (м). Финал
11 июня 2023, воскресенье. 16:10 МСК
Новак Джокович
3
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		2      
6 1 		0      
             
Каспер Рууд
4
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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