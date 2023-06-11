Легенда НФЛ Том Брэди находится в боксе Новака Джоковича во время финала «Ролан Гаррос»
Поделиться
Семикратный чемпион по американскому футболу, легендарный Том Брэди находится в боксе 22-кратного победителя турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, серба Новака Джоковича во время финального матча на «Ролан Гаррос» — 2023. Брэди сидит рядом с женой Джоковича Еленой и поддерживает Новака.
Напомним, сегодня, 11 июня, Джокович (3) пытается завоевать рекордный, 23-й титул на турнире «Большого шлема». В финале «Ролан Гаррос» — 2023 он сражается с прошлогодним финалистом, четвёртой ракеткой мира, норвежцем Каспером Руудом (4).
В данный момент норвежец ведёт со счётом 4:1 в первом сете. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Каспер Рууд в финале «Ролан Гаррос» — 2023.
Ролан Гаррос (м). Финал
11 июня 2023, воскресенье. 16:10 МСК
3
Новак Джокович
Н. Джокович
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|
|0
4
Каспер Рууд
К. Рууд
Комментарии
- 11 июня 2023
-
17:33
-
17:31
-
16:41
-
16:24
-
16:09
-
15:37
-
14:54
-
14:48
-
14:30
-
14:25
-
14:05
-
14:04
-
13:32
-
13:19
-
12:47
-
12:40
-
12:28
-
11:56
-
11:29
-
11:24
-
11:04
-
10:55
-
10:55
-
10:46
-
10:40
-
10:37
-
10:24
-
10:13
-
09:52
-
09:51
-
08:30
-
01:01
-
00:52
-
00:15
- 10 июня 2023
-
23:30
Партнерский контент