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Джокович поругался с судьёй в концовке первого сета финала «Ролан Гаррос»

Джокович поругался с судьёй в концовке первого сета финала «Ролан Гаррос»
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Третья ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович поругался с судьёй финала «Ролан Гаррос» во время смены сторон в концовке первого сета, при счёте 5:6 в пользу его соперника, четвёртой ракетки мира из Норвегии Каспера Рууда.

Джокович посчитал, что судья матча слишком торопится, объявляя очки, заработанные спортсменами в геймах. «Почему ты торопишься? Ты запускаешь часы. Подожди, пока мы сядем, и объяви счёт. Мы играем 1 час 10 минут в первом сете, в лучшем из турниров «Большого шлема», на грунте. Ты торопишь нас, и на отдых остаётся десять секунд», — сказал спортсмен.

Ранее, на «Мастерсе» в Риме Джокович, наоборот, был недоволен арбитром на вышке Мохамедом Лайани, считая, что он слишком медленно объявляет счёт.

Сейчас заканчивается первый сет. Новак Джокович добрался до тай-брейка, на котором ведёт в счёте.

Ролан Гаррос (м). Финал
11 июня 2023, воскресенье. 16:10 МСК
Новак Джокович
3
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		3      
6 1 		0      
             
Каспер Рууд
4
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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