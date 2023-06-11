Джокович поругался с судьёй в концовке первого сета финала «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович поругался с судьёй финала «Ролан Гаррос» во время смены сторон в концовке первого сета, при счёте 5:6 в пользу его соперника, четвёртой ракетки мира из Норвегии Каспера Рууда.

Джокович посчитал, что судья матча слишком торопится, объявляя очки, заработанные спортсменами в геймах. «Почему ты торопишься? Ты запускаешь часы. Подожди, пока мы сядем, и объяви счёт. Мы играем 1 час 10 минут в первом сете, в лучшем из турниров «Большого шлема», на грунте. Ты торопишь нас, и на отдых остаётся десять секунд», — сказал спортсмен.

Ранее, на «Мастерсе» в Риме Джокович, наоборот, был недоволен арбитром на вышке Мохамедом Лайани, считая, что он слишком медленно объявляет счёт.

Сейчас заканчивается первый сет. Новак Джокович добрался до тай-брейка, на котором ведёт в счёте.