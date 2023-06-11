Джокович завоевал рекордный 23-й титул на турнирах «Большого шлема»

Сербский теннисист Новак Джокович, который одержал сегодня, 11 июня, победу на «Ролан Гаррос», обыграв в финале турнира в трёх сетах норвежца Каспера Рууда, завоевал свой 23-й трофей турниров «Большого шлема». Это абсолютный рекорд по победам на главных теннисных соревнованиях в истории этого вида спорта среди мужчин.

По количеству побед на «Шлемах» Новак Джокович обошёл пропустившего Открытый чемпионат Франции из-за травмы испанского теннисиста Рафаэля Надаля, который выиграл 22 турнира «Большого шлема». Третье место занимает швейцарец Роджер Федерер, завершивший карьеру год назад: он выиграл 20 «Шлемов».

Новаку Джоковичу 36 лет. Победа на «Ролан Гаррос» вернёт его на вершину рейтинга ATP: уже завтра, 12 июня, теннисист снова станет первой ракеткой мира.