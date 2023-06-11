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Джокович вернётся на первое место в рейтинге ATP, Медведев опустится на третью строчку

Джокович вернётся на первое место в рейтинге ATP, Медведев опустится на третью строчку
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Сербский теннисист Новак Джокович, сегодня, 11 июня, одержавший победу на «Ролан Гаррос», вернётся на первое место рейтинга ATP, сместив с него испанца Карлоса Алькараса. Также сербский спортсмен обойдёт россиянина Даниила Медведева, который станет третьей ракеткой мира.

Джоквич прибавит 1640 очков рейтинга — он набрал 2000 за титул и потерял 360 за прошлогодний четвертьфинал. Карлос Алькарас, проигравший сербскому теннисисту в полуфинале, за «Ролан Гаррос» добавит 360 очков рейтинга.

Россиянин Даниил Медведев, вылетевший из турнире в первом круге, потеряет звание второй ракетки мира и опустится на строчку ниже. Однако у первой тройки теннисистов в рейтинге ATP будет преимущество более чем в 1000 очков над четвёртой ракеткой мира Каспером Руудом (4960) и пятой ракеткой мира Стефаносом Циципасом (4920).

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