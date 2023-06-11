«Из всех твоих побед эта лучше всего на вкус». Рууд обратился к Джоковичу

Норвежский теннисист Каспер Рууд высказался по поводу победы серба Новака Джоковича в финале «Ролан Гаррос».

Напомним, Джокович одержал победу в поединке с Руудом со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.

«Новак – ещё один день, ещё один рекорд. Ещё один день, когда ты переписал историю тенниса. Сложно описать, насколько ты хорош. Ты вдохновляешь людей по всему миру. Поздравляю тебя и твою команду. Из всех твоих побед эта, наверное, лучше всего на вкус», — сказал Рууд после матча.

«Ролан Гаррос» — 2023 стал 23-м выигранным турниром «Большого шлема» в карьере сербского теннисиста. Теперь Джокович является самым титулованным спортсменом в истории тенниса по количеству «Шлемов». Ранее он десять раз побеждал на Australian Open, семь раз — на Уимблдоне, трижды — на US Open, и трижды — на «Ролан Гаррос».