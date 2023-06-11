«Из всех твоих побед эта лучше всего на вкус». Рууд обратился к Джоковичу

Норвежский теннисист Каспер Рууд высказался по поводу победы серба Новака Джоковича в финале «Ролан Гаррос».
Напомним, Джокович одержал победу в поединке с Руудом со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.
«Новак – ещё один день, ещё один рекорд. Ещё один день, когда ты переписал историю тенниса. Сложно описать, насколько ты хорош. Ты вдохновляешь людей по всему миру. Поздравляю тебя и твою команду. Из всех твоих побед эта, наверное, лучше всего на вкус», — сказал Рууд после матча.
«Ролан Гаррос» — 2023 стал 23-м выигранным турниром «Большого шлема» в карьере сербского теннисиста. Теперь Джокович является самым титулованным спортсменом в истории тенниса по количеству «Шлемов». Ранее он десять раз побеждал на Australian Open, семь раз — на Уимблдоне, трижды — на US Open, и трижды — на «Ролан Гаррос».
- 11 июня 2023
-
21:00
-
20:55
-
20:52
-
20:50
-
20:49
-
20:40
-
20:40
-
20:38
-
20:30
-
20:20
-
20:19
-
20:17
-
20:11
-
20:07
-
20:06
-
20:01
-
19:59
-
19:57
-
19:56
-
19:54
-
19:48
-
19:48
-
19:45
-
19:35
-
19:34
-
19:24
-
18:25
-
17:33
-
17:31
-
16:41
-
16:24
-
16:09
-
15:37
-
14:54
-
14:48