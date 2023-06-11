Джокович выиграл «Ролан Гаррос» и взял третий «Карьерный шлем»! А ещё серб обошёл Надаля

В воскресенье, 11 июня, на «Ролан Гаррос» состоялся финальный матч в мужском одиночном разряде. Участниками решающего противостояния стали серб Новак Джокович и норвежец Каспер Рууд, посеянные третьим и четвёртым соответственно. Джокович в полуфинале обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Правда, неизвестно, как сложился бы матч, если бы Алькарас при счёте 1:1 в третьем сете не получил повреждение, которое фактически поставило крест на его надеждах выйти в финал. А Рууд в своём полуфинале уверенно обыграл немца Александра Зверева (22), повесив ему «баранку» в третьей партии, — 6:3, 6:4, 6:0.

И для Джоковича, и для Рууда этот финал заведомо был чем-то особенным. Серб, который до этого 22 раза выигрывал турниры «Большого шлема», мог единолично возглавить историческую таблицу по числу титулов у мужчин. Новак считался фаворитом решающего матча — и вполне понятно почему. В прежние годы он шесть раз выходил в финал «Ролан Гаррос», одержав в этих играх две победы — в 2016 и в 2021 годах. А вот его норвежский соперник мог навсегда войти в историю, вписав своё имя в число теннисистов — победителей мэйджоров. Предыдущие две попытки Каспера завершились неудачей. В финале «Ролан Гаррос» — 2022 он уступил признанному королю Парижа Рафаэлю Надалю, а в решающем матче US Open того же года позволил взять первый «Шлем» Алькарасу.

Что говорили участники финала перед матчем

Для Джоковича уже давным-давно не осталось никаких секретов в теннисе. После полуфинала серб был внешне уверен в себе и открыто заявлял о претензиях на титул. Ну а как иначе? «Я горжусь всеми своими достижениями, но стараюсь оставаться в моменте. Дело ещё не сделано, впереди ещё один матч. В этом году я не раз говорил, что хочу выйти на пик грунтового сезона на «Ролан Гаррос», показать здесь свой лучший теннис. Я поставил себя в идеальную ситуацию, чтобы выиграть «Большой шлем». Это по-прежнему побуждает меня вставать по утрам и думать о сезоне, о том, чего я хочу достичь. «Большие шлемы» — главная мотивация. Я выиграл первый «Большой шлем» в этом году, вышел в финал второго. Разве можно просить о большем? Ну а то, что на кону стоят все эти рекорды, — это льстит, это здорово. Но мне ещё нужно победить, чтобы оказаться в этом списке. Я знаю, что мне надо сделать. Работа идёт. Это здорово, но мы уже думаем о следующих соперниках и, надеюсь, возьмём титул.

Я снова буду биться за ещё один титул «Большого шлема». Мне очень повезло, что в последние годы в большинстве матчей турниров на кону стоит история. Мне нравится это ощущение. Это привилегия, невероятная привилегия — иметь шанс сотворить историю своего любимого спорта. Можете представить, что мотивация невероятная. Ещё один матч, и, надеюсь, я смогу поднять трофей», — говорил Новак на пресс-конференции.

Новак Джокович в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023 с Карлосом Алькарасом Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Рууд понимал, что фаворитом финала является его соперник. «В прошлом году против Рафы, в этом — против Новака. Что тут говорить? Я снова буду тёмной лошадкой, буду играть без лишних мыслей, как можно больше улыбаться. Знаю, что будет тяжело. Он будет играть за 23-й «Шлем», я за первый, будет тяжело. Постараюсь играть без давления, наслаждаться моментом. Такой же настрой у меня был год назад, но не сложилось. Конечно, попробую выступить лучше, чем тогда. Поглядим, вынес ли я что-то из двух прошлогодних финалов.

Новак великолепно играет на этом турнире, на «Больших шлемах» он всегда повышает свой уровень. Будет непросто, я ещё никогда его не обыгрывал. Надо придумать план на игру получше и понимать, что мне нужно будет показать свою лучшую игру, чтобы у меня был шанс против него. Я постараюсь это сделать. Нельзя задумываться о том, что обязательно «надо» выигрывать. Стараюсь избегать этого слова. В начале турнира чаще об этом думаешь, потому что надо выиграть, поймать свою игру на турнире. Но сейчас я в финале.

Каспер Рууд после победы в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023 над Александром Зверевым Фото: Clive Mason/Getty Images

Что бы ни случилось в воскресенье, для меня это были великолепные две недели. Я выложусь без остатка, но иногда лучший теннис получается показывать, когда особо ни о чём не думаешь. Просто переходишь на автоматический режим. Если будешь задумываться, что близок к победе, начнёшь напрягаться и нервничать. Когда много думаешь об этом, ощущаешь давление, то перестаёшь нормально дышать и успокаиваться. Очень легко перенервничать и перемудрить. Выйду на матч, понимая, что это будет марафон, очко за очком. Я выложусь полностью, и поглядим, что будет», — сказал Каспер на пресс-конференции после выхода в финал.

Джокович считался фаворитом ещё и потому, что выиграл у Рууда все предыдущие четыре встречи, не отдав при этом ни сета. В 2022 году соперники встречались дважды: в полуфинале грунтового «Мастерса» в Риме и в финале Итогового турнира, уже на харде. Как видим, задача перед норвежцем стояла невероятно сложная.

Взгляд со стороны

Зверев, проигравший Рууду в полуфинале, полагал, что Джокович победит норвежца в финале, хотя и признавал наличие шансов у Каспера. «Конечно, Новак — фаворит. Тут без вопросов. Он знает, как это делается. Но Каспер показывает великолепный теннис.

Если бы я делал ставку, то не ставил бы на Каспера слишком много. Но шансы у него есть. Он показывает потрясающий теннис и заслуживает быть в финале. Новак на пороге 23-го «Шлема», лучшего начала для Каспера и не придумаешь. Новак, несомненно, один из лучших игроков мира, но давление повышается, когда ты на пороге истории. Помните, какой у него был финал US Open с Медведевым, после того как он обыграл меня в полуфинале? Это давление, а мы все люди. И Новак тоже человек. Мы все чувствуем это. Так что для Каспера это лучший сценарий», — сказал Александр после поражения в полуфинале.

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира Алекс Корретха выделил сильные стороны Рууда. «Он очень усердно работал, улучшил свою игру во многих аспектах. Очень сложно брать очки в матчах с ним. Каспер силён физически, и его психика максимально устойчива. У него была возможность сыграть с Рафой в прошлом году, но там не было шансов на победу. Посмотрим, что будет в этот раз. Сейчас у него определённо есть шансы. Играть против Новака непросто, но, возможно, «Ролан Гаррос» — именно тот турнир, в котором он может быть повержен», — приводит слова Корретхи Eurosport.

Бывшая четвёртая ракетка мира Тим Хенмэн высказал мнение, что Джокович победит. «В финале у него будет свидание с судьбой, и я просто не могу поверить, что он не выполнит задачу», — приводит слова Хенмэна Eurosport. А трёхкратный чемпион ТБШ Энди Маррей признался, что будет болеть за серба. «Было бы потрясающе увидеть победу Джоковича в финале. Я буду поддерживать Новака и надеюсь, что он сможет завоевать титул. Это было бы невероятно», — цитирует Маррея Eurosport.

Новак Джокович на «Ролан Гаррос» — 2023 Фото: Clive Mason/Getty Images

Рууд активно начал матч, а Джокович, напротив, допускал много невынужденных ошибок. Это привело к тому, что норвежец под ноль взял первый гейм, на своей подаче, а в упорнейшем втором гейме, по ходу которого пять раз было «ровно», сделал брейк, использовав третий брейк-пойнт, — 2:0. Серб сумел ответить своим брейком, пусть и не сразу, в седьмом гейме. А в восьмом гейме Новак спас брейк-пойнт и сравнял счёт — 4:4. Но развить успех ему не удалось: в девятом гейме Каспер, подавая, спас скрытый сетбол.

А перед 12-м геймом, когда счёт был 6:5 в пользу Рууда, Джокович немного поругался с судьёй на вышке. Тот пытался его торопить, чтобы паузы между розыгрышами были короче. «Почему ты торопишься? Ты запускаешь часы. Подожди, пока мы сядем, и объяви счёт. Мы играем 1 час 10 минут в первом сете, в пятисетовике на грунте. Ты торопишь нас, и на отдых остаётся десять секунд», — говорил теннисист. Это, однако, не помешало затем сербу взять свою подачу, и соперники пришли к тай-брейку. В нём Новак действовал безупречно и одержал убедительную победу — 7:1. В итоге первая партия заняла 1 час 22 минуты.

Во втором сете Джокович сразу же захватил инициативу и повёл 3:0 с брейком. Правда, во втором гейме сербу пришлось изрядно потрудиться, чтобы взять подачу соперника, — получилось это у него только с четвёртого брейк-пойнта. После этого теннисисты взяли по два гейма на подаче — 5:2. В восьмом гейме Рууд, будучи на подаче, ушёл с двойного сетбола, но затем Новак под ноль подал на сет — 6:3. По виннерсам он в этой партии вдвое превзошёл оппонента: 14 против семи.

В третьем сете Джокович уже в третьем гейме имел возможность взять чужую подачу, но упустил единственный брейк-пойнт. За исключением этого момента, соперники не имели особых проблем на своей подаче. По ходу восьмого гейма серб получил предупреждение за задержку времени перед подачей, но это не помешало ему — 4:4. А при счёте 5:5 Новак сделал брейк под ноль, после чего вышел подавать на титул. В заключительном гейме он отдал сопернику лишь одно очко. Окончательный счёт матча — 7:6 (7:1), 6:3, 7:5 в пользу Джоковича. Завоевав титул, Новак упал на корт.

Вот так Джокович в третий раз в карьере выиграл «Ролан Гаррос». Он стал первым в истории теннисистом, который как минимум трижды выигрывал каждый из «Шлемов» в мужском одиночном разряде, — иными словами, серб завоевал третий «Карьерный шлем». По два «Карьерных шлема» у Рафаэля Надаля, Роя Эмерсона и Рода Лэйвера. У женщин по этому показателю впереди всех Штеффи Граф — четыре. По три подобных достижения у Маргарет Корт и у Серены Уильямс.

Также Джокович завоевал свой 23-й титул на турнирах «Большого шлема». По этому показателю он оставил позади пропустившего «РГ» из-за травмы Рафаэля Надаля (22). Третьим идёт Роджер Федерер (20), закончивший карьеру в прошлом году. Что касается женщин, то здесь рекорд по числу титулов ТБШ в одиночном разряде принадлежит Маргарет Корт (24), а вторая — Серена Уильямс (23).

Кроме того, в понедельник, 12 июня, Джокович вернётся на первое место в рейтинге ATP, а Карлос Алькарас, проигравший ему в полуфинале, опустится на вторую строчку. Рууд, проигравший свой третий финал ТБШ из трёх, останется четвёртым, уступая Даниилу Медведеву, — даже если бы Каспер победил Джоковича, то всё равно не поднялся бы.

На следующей неделе начнётся травяной сезон. Он откроется двумя турнирами категории ATP-250. В Хертогенбосхе (Нидерланды) сыграет Даниил Медведев, получивший первый номер посева, а в Штутгарте (Германия) — Аслан Карацев. За всеми событиями следите на «Чемпионате».