«Желаю тебе побед всегда, кроме матчей со мной». Джокович обратился к Рууду

Третья ракетка мира, серб Новак Джокович обратился к норвежцу Касперу Рууду, которого он обыграл в финале «Ролан Гаррос» — 2023 со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.

«Сожалею о твоём результате, но последние два турнира здесь ты провёл бесподобно, два финала подряд. Ты один из самых стабильных игроков в мире. Желаю тебе побед всегда, кроме матчей со мной. Но если я вылечу раньше, то можешь выигрывать мэйджор, без проблем», — сказал Джокович после матча.

«Ролан Гаррос»— 2023 стал 23-м выигранным турниром «Большого шлема» в карьере сербского теннисиста, что сделало Джоковича самым титулованным спортсменом в истории тенниса по количеству «Шлемов». Ранее он десять раз побеждал на Australian Open, семь раз — на Уимблдоне, трижды — на US Open, и трижды — на «Ролан Гаррос».