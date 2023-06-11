Каспер Рууд: я доказал, что прошлый год не был случайностью

Норвежский теннисист Каспер Рууд, финалист «Ролан Гаррос» в 2023 году, поделился мнением о своём втором подряд поражении в финале Открытого чемпионата Франции. В прошлом сезоне норвежец проиграл испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю, завоевавшему рекордный 14-й титул «Ролан Гаррос», а в этом году он уступил сербу Новаку Джоковичу, выигравшему рекордный для тенниса 23-й турнир «Большого шлема».

«Это мой самый важный финал, я доказал, что прошлый год не был случайностью. Даже на следующем «Ролан Гаррос» люди будут говорить: «Смотрите, Каспер выходил в финал не один раз, а два».

Наверное, это добавит уважения ко мне в глазах соперников. Надеюсь, я смогу взять это за основу и однажды постараюсь завоевать титул», — поделился теннисист на послематчевой пресс-конференции.