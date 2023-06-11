Видеообзор 23-й победы Новака Джоковича на турнирах «Большого шлема»

Сегодня, 11 июня, сербский теннисист Новак Джокович выиграл третий в карьере «Ролан Гаррос», обыграв в финале турнира норвежца Каспера Рууда, четвёртую ракетку мира, и завоевал 23-й в карьере, рекордный трофей турнира «Большого шлема».
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором борьбы Новака Джоковича и Каспера Рууда в финале «Ролан Гаррос».
Данное видео доступно на Youtube-канале Eurosport Tennis. Права на него принадлежат Eurosport Tennis.
Новак Джокович благодаря победе на Открытом чемпионате Франции вернётся на первую строчку рейтинга ATP, а также возглавит Чемпионскую гонку Ассоциации теннисистов-профессионалов. Сербский спортсмен является десятикратным победителем Australian Open и семикратным победителем Уимблдона. Также он по три раза выигрывал US Open и «Ролан Гаррос».
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