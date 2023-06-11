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«Думаю, он ещё не закончил». Каспер Рууд — о Новаке Джоковиче

«Думаю, он ещё не закончил». Каспер Рууд — о Новаке Джоковиче
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Норвежский теннисист Каспер Рууд, сегодня, 11 июня, проигравший в финале «Ролан Гаррос», сербу Новаку Джоковичу, поделился мнением о рекордах, установленных его соперником.

«Нет, я не знал, что Джокович выиграл 100 последних матчей турниров «Большого шлема», когда брал первый сет. Ну, все эти умопомрачительные рекорды и статистика принадлежат ему. Это показывает, насколько он совершенный игрок. Он может выигрывать на любом покрытии, везде, любыми мячами. Он всегда готов к любым испытаниям. Ну а сейчас он побил самый значимый рекорд – 23 «Шлема». Но если я достаточно его знаю, то он будет стремиться к ещё большему количеству «Шлемов». Думаю, он ещё не закончил», — сказал Рууд на пресс-конференции после матча.

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