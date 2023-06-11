Джокович заработал € 2,3 млн за «Ролан Гаррос», Медведев — только € 69 тыс.

Стали известны призовые, которые получит каждый из теннисистов, сыгравших на «Ролан Гаррос» в 2023 году. В этом сезоне призовой фонд турнира вырос на 12,3% по сравнению с прошлым.

Сербский теннисист Новак Джокович, третья ракетка мира, заработает за победу на Открытом чемпионате Франции € 2,3 млн. Потерпевший поражение в финале турнира норвежец Каспер Рууд, четвёртая ракетка мира получит ровно в два раза меньше — € 1,15 млн.

Российские теннисисты Карен Хачанов (11) и Анастасия Павлюченкова (333), игравшие в четвертьфиналах «Ролан Гаррос», заработали по € 400 тыс. На самую маленькую сумму пополнятся счета Вероники Кудерметовой (12) и Даниила Медведева (2), вылетевших в первом круге соревнований: спортсмены получат по € 69 тыс.