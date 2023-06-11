«Цифры ошеломляют!» Бурная реакция на историческую победу Новака Джоковича в Париже

В воскресенье, 11 июня, свершилась история. Легендарный серб Новак Джокович стал чемпионом «Ролан Гаррос» — 2023, переиграв в финале представителя Норвегии Каспера Рууда. И вот сейчас уже совершенно точно ясно — 36-летний уроженец Белграда стал величайшим теннисистом в истории.

Исторические рекорды

Благодаря триумфу в Париже Джокович побил сразу несколько рекордов. Расскажем о самых важных из них:

теперь в активе серба 23 титула на «Больших шлемах» (он наконец-то обогнал Рафаэля Надаля и стал единоличным рекордсменом среди мужчин);

Новак собрал третий «Карьерный шлем» и стал лучшим в истории по этому показателю;

Джокович и Род Лэйвер – единственные игроки в истории профессионального мужского тенниса, бравшие четыре мэйджора подряд;

36-летний Джокович – самый возрастной чемпион «Ролан Гаррос», сумевший превзойти по этому показателю Рафаэля Надаля, который в 2022 году поднял над головой кубок в возрасте 36 лет и 2 дня.

И это только часть рекордов!

Торжественная речь на корте имени Филиппа Шатрье началась по традиции со слов финалиста. Рууд не мог не заметить тот факт, что его соперник по сегодняшнему финалу уже переписал теннисную историю.

«Новак – ещё один день, ещё один рекорд. Ещё один день, когда ты переписал историю тенниса. Сложно описать, насколько ты хорош. Ты вдохновляешь людей по всему миру. Поздравляю тебя и твою команду. Из всех твоих побед эта, наверное, лучше всего на вкус», — сказал Каспер после матча.

Новак Джокович и Каспер Рууд Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Новак, в свою очередь, после исторического триумфа сначала поблагодарил своего соперника по финальному сражению, а также тепло высказался о своей команде.

«Каспер, спасибо за добрые слова, ценю это. Говорю это не потому, что ты рядом стоишь, но ты – один из лучших людей в туре, все тебя любят и уважают, и совершенно заслуженно. Я хотел начать именно с этого, потому что в сегодняшнем мире важно знать, что у кого-то есть настоящие человеческие ценности. Все в твоей команде – тренеры, семья, отец – все были очень милы со мной и всеми остальными. Вы заслуживаете за это большого уважения.

Моя команда, семья, жена, дети, родители – все здесь. Моих братьев тут нет, но я их очень люблю. Вы знаете, через что мы прошли, знаете, как со мной может быть тяжело. Спасибо вам за терпение. Это самое главное, ведь мы знаем, что я с вами творил последние пару недель. Люди не знают, но за закрытыми дверями я вас мучил. Ценю, что вы – моя надёжная опора и поддержка и что вы в меня верите.

Я слишком много говорю… Мои дети здесь, а я всегда хочу передать какие-то послания, ценности, на которых они могут научиться. Судя по их улыбкам, они довольны. Хотел бы сделать обращение к молодёжи. К чему бы вы ни стремились – теннис, спорт, что-то другое. В семь лет я мечтал выиграть Уимблдон и стать первой ракеткой мира. Я признателен и счастлив тому, что стою здесь со всеми этими невероятными достижениями. Чувствую, что в силах сам вершить свою судьбу, стараюсь не только верить, но и визуализировать всё в своей жизни, прочувствовать всё каждой клеткой тела. Хочу сказать молодёжи – оставайтесь в моменте, забудьте о том, что было раньше. Впереди будущее, и, если вы хотите лучшего будущего, создавайте его сами. И верьте», – сказал Новак на корте.

Теннисный мир отреагировал на победу Джоковича

«Поздравляю!» — написала победительница «Ролан Гаррос» — 2023, первая ракетка мира полька Ига Свёнтек в своих социальных сетях, отметив аккаунт серба и прикрепив к посту несколько эмодзи в виде французского флага.

«Новак, поздравляю с этим замечательным достижением. 23 – это цифра, о которой всего несколько лет назад было невозможно подумать, и ты это сделал! Насладись этим моментом с семьёй и командой!» – заявил Король грунта, 22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль.

«Поздравляю с титулом и новым рекордом!» — написал нынешний лидер рейтинга ATP, 20-летний испанец Карлос Алькарас, который отметил аккаунт серба и прикрепил к посту эмодзи кубка и сердца.

Карлос Алькарас и Новак Джокович Фото: Clive Mason/Getty Images

«23 «Больших шлема!!!!» — поздравил своего соотечественника Душан Лайович, добавивший к посту три эмодзи с кубками.

«23 ТБШ? Три «Карьерных шлема»? Цифры ошеломляют! Новак Джокович, поздравляю тебя с переписыванием истории и желаю продолжать», — в восторге бывший американский теннисист Джеймс Блэйк.

«Что за чемпион! Вперёд, Ноле!» — написал бывшая третья ракетка мира, аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро в своих социальных сетях.

«Позвольте теннису говорить о себе снова и снова. Так счастлив и горжусь этим парнем. Огромные поздравления, легенда!» – заявил канадский теннисист Вашек Поспишил, прикрепив к своему посту следующие хештеги #23 и #goat и отметив аккаунт Джоковича.

Джокович уже в данный момент является самым успешным игроком на ТБШ среди мужчин. Лишь малая часть общественности сомневается, что он побьёт абсолютный рекорд (24 титула) известной австралийки Маргарет Корт по выигранным мэйджорам. Ведь серб не собирается завершать карьеру— сегодня он заявил, что приедет в Париж и в 2024 году. Возможно, уже за своим четвёртым Кубком Мушкетёров.