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Рейтинг WTA от 12 июня: Андреева поднялась на 42 позиции, Рыбакина вошла в топ-3

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде. Первое место рейтинга продолжает занимать представительница Польши Ига Свёнтек, следом за ней располагается белоруска Арина Соболенко, на третью строчку поднялась казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

Российская теннисистка Дарья Касаткина опустилась на две позиции и теперь занимает 11-е место. Вероника Кудерметова опустилась с 11‑й на 14‑ю позицию. Анастасия Потапова переместилась с 24‑й на 22‑ю строчку. 16-летняя Мирра Андреева поднялась на 42 позиции. Людмила Самсонова осталась 15-й, Анна Калинская — 55-й.

Рейтинг WTA. 12 июня:

1 (1). Ига Швентек (Польша) — 8940.

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8012.

3 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5090.

5 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 5025.

5 (3). Джессика Пегула (США) — 4905.

6 (7). Онс Жабер (Тунис) — 3961.

7 (6). Кори Гауфф (США) — 3435.

8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3272.

9 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3102.

10 (14). Беатрис Аддад Майя (Бразилия) — 2910.

11 (9). Дарья Касаткина (Россия) —2735…

14 (11) Вероника Кудерметова (Россия) — 2520.

15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2296…

22 (24). Анастасия Потапова (Россия) — 1765…

26 (23). Екатерина Александрова (Россия) — 1535…

44 (41). Варвара Грачева (Россия) — 1087…

46 (56). Анна Блинкова (Россия) — 1083…

55 (55). Анна Калинская (Россия) — 975…

65 (82). Камилла Рахимова (Россия) — 870…

80 (134). Элина Аванесян (Россия) — 777…

97 (108). Диана Шнайдер (Россия) — 684…

101 (143). Мирра Андреева (Россия) — 651.