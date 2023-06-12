«До сих пор потрясывает». Победитель юниорского «РГ» Дёмин — о тренировках с Надалем

Российский теннисист, 17-летний Ярослав Дёмин рассказал о тренировках с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем.

«Конечно, меня до сих пор немного потрясывает. Но сейчас немного поспокойнее. Помню, когда впервые попросили с ним потренироваться, тренер подошёл и сказал: «Okay. Go. You have practice with boss» («Тебя босс на тренировке ждёт». – Прим. «Чемпионата»). Я такой: «Ё-моё». Я ведь на грунте тогда тренировался, а он на харде, никого больше не было. Так что пошёл на харде с ним поиграл.

Давал какие советы? Да, подсказывал, чтобы я справа ногами ближе к мячу подходил и не останавливался раньше времени. Я с ним 7-8 раз точно уже потренировался. У него разные задания: сильно бьёт по мячу, держит мяч, бегает. Это что-то невероятное, когда ты с ним стоишь на одном корте, общаешься. Тогда выступал спаррингом. Не скажу же ему: «Не хочу это задание, давайте моё». Сразу и выгонят. Тем более он – мой кумир.

У нас группа игроков: Абедалла Шелбайх из Иордании, Даниэль Ринкон из Испании, Коди Вонг Гонконг из Гонконга и Даниэль Вальехо из Парагвая. Все топ-игроки. И я. Такая пятёрка. Нас тренируют четыре коуча. К какому-то игроку прикреплён свой тренер, если он стоит уже в топ-250 АТР. Плюс у меня свой фитнес-тренер, у всех разные физио. Со мной работают где-то три человека, иногда меняются теннисные тренеры.

В академии Надаля больше работаем на силу, чтобы меня подкачать. Акцент на ОФП. С этим, как и с восстановлением, там получше. Они смотрят на твой стиль, особо ничего не меняют. У меня он атакующий: я люблю выбежать к сетке, сыграть с лёта, играю активно, подаю достаточно сильно. Есть всё: и справа хорошо могу сыграть, слева – самый лучший удар. У меня есть всё, чтобы добиться успеха. Самое главное — добавить физически», — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.