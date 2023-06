«Надеюсь на титул Уимблдона и US Open». Юниор из России тренируется с Надалем и берёт «РГ»

17-летний Ярослав Дёмин взял первый турнир «Большого Шлема»: в паре с мексиканцем Пачеко Мендесом оформил «Ролан Гаррос» – любимый ТБШ. Успех можно назвать закономерным – парни до Парижа брали совместный титул в Милане, а на «РГ» были посеяны под №1. Правда, Ярослав рассчитывал на титул и в одиночке, но не сложилось.

Праздновать и разбирать ошибки российский юниор будет уже в академии Надаля, там парня заметили в 2021-м. В интервью «Чемпионату» Дёмин рассказал, после чего он попал на Мальорку, о тренировках с 22-кратным чемпионом ТБШ и его советах, а также о целях на ближайшие пять лет и учёбе.

«Когда я сидел в раздевалке, видел глаза Новака Джоковича, которые были готовы меня «убить»

— Ярослав, поздравляю с титулом в паре! В Париже суббота — день россиян. Удивлены, следили за турами параллельно?

— Да, смотрю за мужскими и женскими матчами, за юниорками наблюдаю. Нравится, какую конкуренцию они составляют, особенно мужской тур. Тут, изнутри, невероятно смотреть, как профессионалы подготавливаются и играют матчи в том же месте, что и мы: разминаемся в одних и тех же залах, кушаем вместе. Можно понаблюдать, чем они занимаются до матчей, какие задания выполняют.

— Что бросается в глаза?

— Настрой. Это самое главное. Видел, как Новак Джокович готовился на «Ролан Гаррос» в прошлом году. Когда я сидел в раздевалке – он должен был играть с Диего Шварцманом – видел его глаза, которые были готовы меня «убить» (смеётся). Сразу видно, что человек выходит на корт и готов всех побеждать. Этот взгляд, уверен, сохранился и на финал в 2023-м – ему хочется быть лидером. Не знаю, получится у него или нет, но шансы победить есть. Потому что взять 23 «Шлема» невероятно.

— Как проходит день чемпиона, если вы выигрываете титул прямо с утра?

— После титула было очень долгое награждение, плюс автографы, селфи с теми ребятами, которые хотят сфоткаться. Фанатов было достаточно. Скажу так: когда я выиграл титул в Бразилии – Banana Bowl – там было что-то невероятное: около ста человек хотели сфоткаться, прыгали друг на друга. Тогда для них это было чем-то невероятным. Для местных увидеть такие соревнования и чемпиона, как для нас – Рафу Надаля или Новака Джоковича.

Banana Bowl – обычный турнир, а когда ты приезжаешь на юниорский «Шлем», это то же самое, что и взрослый – всё, кроме жилья. Но ты приезжаешь и чувствуешь себя на кортах невероятно: когда ты тренируешься, а рядом с тобой Джокович, Руне, Рууд.

— Пятак отбивали?

— Когда мы выиграли и нас с моим партнёром отправили в медиацентр на корте Филиппа Шатрье, встретили Каспера, он там разминался. Рууд, как и я, из академии Надаля. Он поздравил.

— Эмоции есть или они уже утихают?

— Сейчас уже утихают потихонечку. Если бы это был одиночный разряд, я бы плясал два-три дня.

— Не преуменьшаете ли вы заслуг в парном «Шлеме»?

— Нет-нет, очень доволен. Быть чемпионом «Большого Шлема» — что-то невероятное. Очень доволен, много положительных эмоций. Но хотелось бы всё-таки в одиночном разряде выиграть. Уимблдон — следующий турнир, где можно победить.

Ярослав Дёмин Фото: Roberta Corradin/ZUMA/ТАСС

— У многих, кстати, россиян проблемы с визами.

— Нет, у меня нет проблем. Этим занимались в академии Надаля.

— Победители пары празднуют дружно и вместе с командами? Или каждый скромно в своей комнате.

— Сейчас с командами разошлись: отдыхаем с семьями, наслаждаемся победой. В основном это так работает. На кортах праздновали вместе, было очень весело.

— Бокал за титул?

— Мы несовершеннолетние (улыбается). День рождения в августе, у партнёра – без понятия.

— С Пачеко Мендесом не лучшие друзья?

— Мы хорошие друзья, но не лучшие.

— Вообще, парникам или игрокам в миксте важно быть друзьями? Или достаточно просто найти эту нить игры и взаимодействие?

— Он мне первым написал, предложил отыграть эти турниры. Потому что игроки в основном пытаются найти лучших в паре, кто хорошо играет. Я сказал: «Давай», потому что он знает, кто лучший (смеётся).

— Вы же были первыми сеяными?

— Да, но нам не повезло, потому что мы в четвертьфинале попали на чемпионов АО. На турнире все говорили, что это скрытый финал – больше в сетке особо никого не было. И мы выиграли в трёх сетах. А до «РГ» мы играли в Милане – турнир высокой категории. И мы его тоже выиграли. За эти два турнира отдали всего лишь сет. Просто хорошо работали вместе, подготовились и удачно объединились в паре. Плюс я проиграл во втором круге «РГ», он – в первом. Было много времени отдохнуть и подготовиться к парам.

«У меня есть всё, чтобы добиться успеха. Самое главное — добавить в физике»

— Вы здесь только с папой? Обычно юниорам так проще, не надо платить за проживание коуча.

— Со мной приехали мой тренер Габриэль Урпи из академии и мой папа Александр. А у Мендеса – тренер, фитнес и физио. И родители из Мексики.

— Расскажите об академии Надаля. Как там оказались?

— Тренировался в Барселоне до этого, в академии 4Slam. Очень хорошая академия. Мы когда со сборной России до 18 лет выиграли Кубок Дэвиса, меня пригласили на Майорку. Поехал туда на пробу, на две недели. Но пришлось остаться только на одну, так как у меня был уайлд-кард на Кубок Кремля – 2021. Они сказали, что я им очень понравился. Предложили всё же остаться. Там очень классно: хорошая группа игроков, тренеров – физио, фитнес. Есть всё для восстановления. Ну и кортов много. Так что с октября 2021-го я там.

Рафаэль Надаль и Ярослав Дёмин Фото: Из личного архива Ярослава Дёмина

— Как там строится работа?

— У нас группа игроков: Абедалла Шелбайх из Иордании, Даниэль Ринкон из Испании, Коди Вонг Хон Йи из Гонконга и Даниэль Вальехо из Парагвая. Все топ-игроки. И я. Такая пятёрка. Нас тренируют четыре коуча. К какому-то игроку прикреплён свой тренер, если он стоит уже в топ-250 АТР. Плюс у меня свой фитнес-тренер, у всех разные физио. Со мной работают где-то три человека, иногда меняются теннисные тренеры.

— А отбор в академию Надаля был серьёзным? Чувствовали конкуренцию?

— Нет-нет, не было такого, что все сразу приехали – и отбор. Они просто приглашали игроков и смотрели их в разное время. Об этом я даже не знал, просто тренировался, и всё. Не было волнения.

— Чувствуете разницу в тренировках?

— В академии Надаля больше работаем на силу, чтобы меня подкачать. Акцент на ОФП. С этим, как и с восстановлением, там получше.

— В академии совершенствуют уже ваш стиль?

— Они смотрят на твой стиль, особо ничего не меняют. У меня он атакующий: я люблю выбежать к сетке, играю активно, подаю достаточно сильно. Есть всё: и справа хорошо могу сыграть, слева – самый лучший удар. И с лёта хорошо играю. У меня есть всё, чтобы добиться успеха. Самое главное – добавить физически.

— А ментально?

— Да, да. Но с психологом раньше работал. Сейчас сказали, что не надо.

— Почему?

— Просто сказали: «А зачем?». Пока нет никаких проблем. Я всегда рад, доволен, когда на корт выхожу. Для меня за счастье только поиграть.

— Отличительная черта «с улыбкой выходить на корт». Это с рождения или приобретённое?

— Думаю, как только вышел на корт. Вообще всегда рад выходить, особенно на большие турниры, тот же самый «Ролан Гаррос». Это что-то невероятное. Сегодня, например, в паре вышли, было 11 утра. И я подумал: «А кто придёт в такую рань? В это время только входы открывают». А нас ещё поставили на корт №6. И первым запуском. Думали, никого не будет. А подходим к корту, уже полностью стадион забит. Подумал: «Чего?»

— Трибуны не давят?

— Важно перебороть себя: попасть как можно больше мячей в корт, чтобы сломить скованность. Будет тяжело, если этого не сделать: не будет движения, ударов. Когда выходишь расслабленный и на улыбке, но в то же время сконцентрированный. Я просто нашёл баланс, не знаю, правда, как. Важно пообщаться с психологами на эту тему.

— А со спонсорами академия Рафы помогает?

— Мой агент – итальянец Уго Калумбини. Был контракт с Nike, до сих пор с Babolat. Но они не ищут тебе спонсоров. Хотя помогают поступить в американский университет, если, например, не задалась теннисная карьера или больше не хочется играть – чтобы играть за клуб, университет.

А я уже отучился, окончил школу онлайн. Ездил как раз в апреле сдавать ЕГЭ: русский, математику и биологию. Так что скоро буду поступать в российский университет РГУФКСМиТ. Наверное, пойду на тренера.

— А вообще есть время учиться?

— Учился, готовился к ЕГЭ, время было после тренировок. Будем также учиться уже в университете.

— С наслаждением? Или через себя приходилось переступать?

— Через себя, да. Не особо хочется учиться (смеётся). Сейчас я просто жду, когда все закроют экзамены и университеты откроют приёмные комиссии.

«В этом году поеду в Москву, отпраздную Новый год с семьёй»

— С чего всё началось?

— Сначала пошёл в «Спартак», в теннисную академию. Тогда меня взяла Наталья Николаевна Бадёр, потом перешёл к Евгении Борисовне Куликовской. За что им очень благодарен. Они вырастили чемпиона «Большого шлема».

— Евгения Куликовская ведь тренер Лены Рыбакиной?

— Да, да, я с Леной тоже тренировался.

— Помните, как проходили тренировки? У Лены уже тогда были силовые неберущиеся удары?

— Вместе и тренировались, и на сборы ездили. Общаемся иногда. Лена была изначально очень высокой девочкой. Подача и точные удары решали. Но когда девочка и мальчик играют в теннис – это совершенно разные вещи. То есть мне было 10–11 лет, а она моего возраста – 17. И я играл с ней наравне, а может, и где-то обыгрывал.

— Как часто удаётся домой приезжать?

— Пока не очень часто, потому что много турниров, плюс предсезонка. Как время свободное есть, конечно, еду на родину. В последний раз был, скорее всего, весной. А так приезжаю в январе, потому что в академии выходные. Так что в этом году поеду в Москву, отпраздную Новый год с семьёй.

— А вы из спортивной семьи?

— Да, папа Александр раньше при СССР в теннис играл, особых результатов не показывал на профессионалах. Мама Юлия фитнесом занимается. Папа чаще в Москве, мама живёт со мной, в Испании. Когда я еду на турниры, она либо со мной, либо к папе приезжает.

«Помню, тренер в академии Надаля заходит и говорит: «Тебя босс на тренировке ждёт»

— Алина Корнеева после победы на АО попросила билеты на мужской финал. Вы просили?

— В 2022-м мы с Рафой ездили на одни и те же «Шлемы». Так что наш тренер связывался с его агентом и просил билеты на матчи Надаля. А Рафа в 2022-м всё же брал — АО, «РГ». Так что проходка на все его матчи была. На четвертьфинал «РГ» с Джоковичем все билеты раскупили, а многие юниоры хотели попасть. Помню, как тряс билетами перед ними.

— Хвастались!

— Да, хвастаться – это плохо (смеётся).

— Вы говорили, что часто видитесь с Рафой. Не зажимало ли поначалу?

— Конечно, меня до сих немного потрясывает. Но сейчас немного поспокойнее. Помню, когда впервые попросили с ним потренироваться, тренер подошёл и сказал: «Okay. Go. You have practice with boss». [«Тебя босс на тренировке ждёт». – Прим. «Чемпионата»]. Я такой «Ё-моё». Я ведь на грунте тогда тренировался, а он на харде. Никого больше не было. Так что пошёл на харде с ним поиграл.

— Какие-то советы давал?

— Да, подсказывал, чтобы я справа ногами ближе к мячу подходил и не останавливался раньше времени. Я с ним семь-восемь раз точно уже потренировался. У него разные задания: сильно бьёт по мячу, держит мяч, бегает. Это что-то невероятное, когда ты с ним стоишь на одном корте, общаешься. Тогда выступал спаррингом. Не скажу же ему: «Не хочу это задание, давайте моё». Оттуда сразу и выгонят. Тем более он – мой кумир.

Рафаэль Надаль — победитель «РГ-2022» Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

— Насколько атмосфера «Ролан Гаррос» иная без Рафы?

— Нет нашего победителя (смеётся). Его тут все любят и обожают. Но, надеюсь, в следующем году он вернётся и сможет победить.

— Ваша теннисная мечта? Где вы себя видите через пять, десять лет?

— Через пять лет точно вижу себя в топ-50 ATP. Уимблдон и US Open, надеюсь, смогу выиграть в одиночном разряде, также и в паре. А через два года надеюсь стоять в топ-200, топ-300 ATP, чтобы уже пробовать квалификацию на взрослые ТБШ. Тем более если ты заканчиваешь год в топ-10 – а я №7 – юниорского рейтинга, тебе дают восемь уайлд-кард на челленджеры, четыре я уже использовал. Остальные – после «РГ» и Уимблдона. Уже отыграл в Испании и Чехии. Играл с парнями из топ-100, а с некоторыми сыграл в три сета и мог обыграть. Но ещё не готов физически и ментально.

— Расписание готовят тренеры?

— Да, но мы общаемся, обсуждаем с командой и даже с родителями, как и где лучше сыграть.