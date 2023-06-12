Ватануки не пустил 41-летнего Лопеса во второй круг турнира в Штутгарте
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Японский теннисист Йосуке Ватануки вышел во второй круг травяного турнира категории АТР-250, который проходит в Штутгарте (Германия). В первом раунде соревнований Ватануки, начавший турнир с квалификации, нанёс поражение получившему уайлд-кард от организаторов 41-летнему испанцу Фелисьяно Лопесу со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.
Ватануки 17 раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. Лопес выполнил 12 эйсов, шесть раз ошибся на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.
За выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте Ватануки сыграет с четвёртым сеяным – представителем Польши Хубертом Хуркачем.
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