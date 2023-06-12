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Ватануки не пустил 41-летнего Лопеса во второй круг турнира в Штутгарте

Ватануки не пустил 41-летнего Лопеса во второй круг турнира в Штутгарте
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Японский теннисист Йосуке Ватануки вышел во второй круг травяного турнира категории АТР-250, который проходит в Штутгарте (Германия). В первом раунде соревнований Ватануки, начавший турнир с квалификации, нанёс поражение получившему уайлд-кард от организаторов 41-летнему испанцу Фелисьяно Лопесу со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

Ватануки 17 раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. Лопес выполнил 12 эйсов, шесть раз ошибся на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

За выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте Ватануки сыграет с четвёртым сеяным – представителем Польши Хубертом Хуркачем.

Штутгарт. 1-й круг
12 июня 2023, понедельник. 18:10 МСК
Фелисьяно Лопес
580
Испания
Фелисьяно Лопес
Ф. Лопес
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3  
7 7 		6  
         
Йосуке Ватануки
121
Япония
Йосуке Ватануки
Й. Ватануки
Комментарии
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