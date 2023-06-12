Тони Надаль объяснил, в чём была ошибка Рууда в финале «Ролан Гаррос» с Джоковичем

Известный испанский тренер по теннису Тони Надаль, дядя 14-кратного победителя «Ролан Гаррос» Рафаэля Надаля, объяснил, в чём была ошибка норвежца Каспера Рууда, не сумевшего обыграть серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата Франции — 2023.

«Теннисисту из Осло нужна была более сложная игра с длинными повторяющаяся розыгрышами, чтобы стараться увеличить продолжительность матча. Полагаю, что, проанализировав ошибки Карлоса Алькараса в полуфинале, увидев, как тот проиграл первый сет из-за попытки быть слишком прямолинейным, и как изменилась ситуация, когда испанец стал играть более терпеливо, Рууд был воодушевлён придерживаться того же плана.

Каспер начал с этой очень чётко запрограммированной идеей: большая интенсивность, высокие удары с двух сторон и большая нагрузка. Стратегия сработала очень быстро, и он вышел вперёд с убедительным счётом 3:0, а через несколько минут уже вёл 4:1. Он постепенно изматывал серба и вынуждал его играть по-своему, чрезмерно рисковал и раз за разом провоцировал его на ошибки. В самом начале матч явно шёл хорошо.

Однако Рууд отошёл от выбранной им стратегии и начал перестраивать свою игру. Непостижимая потеря бдительности, учитывая очень сложного противника, с которым он столкнулся. Ошибка норвежца заключалась в том, что он начал сокращать розыгрыши, стараясь слишком быстро найти победный удар, чрезмерно укорачивал ответные удары — как следствие, теряя интенсивность, необходимую для выматывания соперника. Короче говоря, он отошёл от своей правильной первоначальной идеи.

Джокович очень быстро сравнял счёт, блестяще применил свои великолепные теннисные качества, свой больший опыт и предельную концентрацию, после чего повёл свою игру по пути, который ему подходил — по пути явного доминирования. Каспер дорого заплатил за свою ошибку. Единственным вариантом, который у него был, чтобы победить такого великого чемпиона, как серб, было постоянно поддерживать физическую и умственную напряжённость, но он не смог это сделать», — приводит слова Тони Надаля El Pais.