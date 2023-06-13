Маннарино стал первым соперником Медведева на турнире ATP-250 в Хертогенбосхе

Определился первый соперник российского теннисиста Даниила Медведева, третьей ракетки мира, на травяном турнире ATP-250, проходящем в Хертогенбосхе (Нидерланды). Им стал француз Андриан Маннарино (52), в матче первого круга обыгравший соотечественника Артюра Фила (66) в двух сетах: 7:6 (7:1), 6:4.

У Медведева и Маннарино было пять личных встреч: за французом осталось три их них (Хертогенбосх-2016, Монреаль-2017, Уимблдон-2018), однако в двух последних матчах между спортсменами победа оставалась за россиянином (в Майами-2019 и в Хертогенбосхе-2022).

Спортсмены играли друг с другом в Нидерландах в прошлом году в полуфинале. Тогда Даниил Медведев одержал победу со счётом 7:5, 7:5 и вышел в финал, где проиграл голландцу Тиму ван Рейтховену.

Встреча Медведева и Маннарино состоится в четверг, 15 июня.