Маннарино стал первым соперником Медведева на турнире ATP-250 в Хертогенбосхе

Определился первый соперник российского теннисиста Даниила Медведева, третьей ракетки мира, на травяном турнире ATP-250, проходящем в Хертогенбосхе (Нидерланды). Им стал француз Андриан Маннарино (52), в матче первого круга обыгравший соотечественника Артюра Фила (66) в двух сетах: 7:6 (7:1), 6:4.
У Медведева и Маннарино было пять личных встреч: за французом осталось три их них (Хертогенбосх-2016, Монреаль-2017, Уимблдон-2018), однако в двух последних матчах между спортсменами победа оставалась за россиянином (в Майами-2019 и в Хертогенбосхе-2022).
Спортсмены играли друг с другом в Нидерландах в прошлом году в полуфинале. Тогда Даниил Медведев одержал победу со счётом 7:5, 7:5 и вышел в финал, где проиграл голландцу Тиму ван Рейтховену.
Встреча Медведева и Маннарино состоится в четверг, 15 июня.
- 13 июня 2023
-
20:07
-
19:29
-
19:15
-
18:59
-
18:53
-
18:49
-
18:46
-
18:16
-
18:12
-
17:46
-
17:18
-
16:44
-
14:59
-
14:35
-
14:33
-
14:02
-
13:52
-
11:38
-
10:08
-
08:47
-
00:50
-
00:44
-
00:32
-
00:14
-
00:05
-
00:04
- 12 июня 2023
-
23:53
-
23:14
-
22:57
-
22:27
-
22:04
-
21:37
-
21:35
-
21:28
-
20:54