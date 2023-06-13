Медведеву нужно защищать два финала на траве! Расписание турниров июня

Победами Новака Джоковича и Иги Свёнтек на «Ролан Гаррос» завершилась весенняя грунтовая часть сезона. Они оба теперь возглавляют рейтинги, а тур на пять недель перебирается на траву. Три недели июня будут идти подготовительные турниры к Уимблдону, который пройдёт уже в июле. Давайте посмотрим на группу этих соревнований.

ATP-250. Хертогенбосх (Нидерланды). 12-18 июня

Трава, открытые корты.

Список участников: Даниил Медведев (третья ракетка мира на момент заявки на турнир), Янник Синнер (8/WC), Борна Чорич (16), Алекс де Минор (18), Таллон Грикспор (36), Миомир Кецманович (37), Максим Кресси (41), Эмиль Руусувуори (43).

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На первой неделе травяного сезона проходят два турнира категории ATP-250 – в Хертогенбосхе и Штутгарте. Турнир в Нидерландах разыгрывается с 1990 года. Рекордсменами по количеству титулов тут являются австралиец Патрик Рафтер и француз Николя Маю – по три победы. Отличался тут и россиянин Дмитрий Турсунов в 2011 году. До финала также доходили Александр Волков (1990) и Даниил Медведев (2022). Даниил возглавил сетку нынешнего турнира и как высоко сеянный начнёт борьбу со второго круга. А вот голландец Тим ван Рейтховен, сенсационно победивший россиянина в прошлогоднем финале, в этом розыгрыше был заявлен, но снялся с соревнований. Отметим, что турнир уже стартовал, и первую победу с марта 2021 года одержал финалист Уимблдона-2016 канадец Милош Раонич.

ATP-250. Штутгарт (Германия). 12-18 июня

Трава, открытые корты.

Список участников: Стефанос Циципас (5/WC), Тейлор Фритц (9), Фрэнсис Тиафо (12), Хуберт Хуркач (15), Томми Пол (17), Лоренцо Музетти (19), Маттео Берреттини (20), Ник Кирьос (26), Аслан Карацев (53).

Полный заявочный лист.

Турнир проводится с 1916 года, и традиционно на нём, помимо призовых, победителю вручается автомобиль «Мерседес». Почти 100 лет турнир разыгрывался на грунте, а с 2015-го перебрался на травяное покрытие. Победителем среди прочих тут становился и россиянин Михаил Южный (2002), а финалистом – Евгений Кафельников (1996). Сетку нынешнего розыгрыша возглавили Стефанос Циципас и Тейлор Фритц, которые пропустят первый круг. А во вторник вступит в борьбу россиянин Аслан Карацев.

WTA-250. Хертогенбосх (Нидерланды). 12-18 июня

Трава, открытые корты.

Список участниц: Вероника Кудерметова (12-я ракетка мира на момент заявки на турнир), Людмила Самсонова (16), Виктория Азаренко (17), Екатерина Александрова (22), Элисе Мертенс (26), Бьянка Андрееску (31), Александра Саснович (44), Кэти Макнелли (62), Полина Кудерметова (142), Евгения Родина (320/SR).

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Хертогенбосхе проводится с 1996 года. Из россиянок чемпионками становились Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2012) и Екатерина Александрова (2022), победившая в финале белоруску Арину Соболенко. До решающего матча доходили также Елена Дементьева (2002), Динара Сафина (2006, 2008) и Наталья Вихлянцева (2017). Сетку нынешнего розыгрыша возглавили Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова, уже пробившиеся во второй круг. Отметим, что уайлд-кард на турнире получила пятикратная чемпионка Уимблдона Винус Уильямс, которой через четыре дня исполнится 43 года.

WTA-250. Ноттингем (Великобритания). 12-18 июня

Трава, открытые корты.

Список участниц: Мария Саккари (8/WC), Беатрис Хаддад-Майя (15/WC), Магда Линетт (19), Донна Векич (24), Чжан Шуай (29), Камила Джорджи (37), Чжу Линь (42), Ангелина Калинина (47).

Полный заявочный лист.

ATP-500. Галле (Германия). 19-25 июня

Трава, открытые корты.

Список участников: Даниил Медведев (2), Каспер Рууд (4), Стефанос Циципас (5/WC), Андрей Рублёв (7), Янник Синнер (8), Феликс Оже-Альяссим (10), Карен Хачанов (11), Хуберт Хуркач (15).

Полный заявочный лист.

Турнир в Галле проводится с 1993 года, и трижды чемпионом тут был россиянин Евгений Кафельников (1997, 1998, 2002). Однако затем его намного опередил швейцарец Роджер Федерер – 10 титулов (2003-2006, 2008, 2013-2015, 2017, 2019). Финалистами в разные годы становились тот же Кафельников (1996), Марат Сафин (2005), Михаил Южный (2013), Андрей Рублёв (2021) и Даниил Медведев (2022). Причём в прошлогоднем финале Даниил по всем статьям проиграл поляку Хуркачу. Оба теннисиста заявлены на турнир и в этом году, как и ещё два россиянина – Рублёв и Карен Хачанов.

ATP-500. Лондон (Великобритания). 19-25 июня

Трава, открытые корты.

Список участников: Карлос Алькарас (1), Хольгер Руне (6), Тейлор Фритц (9), Фрэнсис Тиафо (12), Кэмерон Норри (14), Лоренцо Музетти (18), Алекс де Минор (19), Маттео Берреттини (20).

Полный заявочный лист.

Турнир традиционно проводится в Королевском клубе в Западном Кенсингтоне и является одним из старейших соревнований в мире, которое проводится по сей день. Первый чемпион определился в 1881 году, тогда ещё в Фулхэме на «Стэмфорд Бридж». Финалистом здесь в 1964 году был советский теннисист Тоомас Лейус, а чемпионкой становилась Ольга Морозова в 1973-м, когда турнир ещё был объединённым, а не чисто мужским. Рекордсменом по количеству титулов тут является Энди Маррей – пять (2009, 2011, 2013, 2015, 2016). Самым юным чемпионом был Борис Беккер, завоевавший титул в 1985 году в возрасте 17 лет и 207 дней.

WTA-500. Берлин (Германия). 19-25 июня

Трава, открытые корты.

Список участниц: Арина Соболенко (2), Джессика Пегула (3), Елена Рыбакина (4), Каролин Гарсия (5), Кори Гауфф (6), Онс Жабер (7), Мария Саккари (8), Дарья Касаткина (9), Людмила Самсонова (15).

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Берлине проводился на грунтовом покрытии с 1896 года. Девять титулов тут завоевала Штеффи Граф. Чемпионками становились и российские теннисистки – Надежда Петрова (2006) и Динара Сафина (2008), финалистками были та же Петрова (2005), Светлана Кузнецова (2007) и Елена Дементьева (2008). После этого турнир исчез из календаря WTA на 13 лет и появился уже во время травяного отрезка сезона. Первой чемпионкой на возрождённом соревновании стала россиянка Людмила Самсонова, победившая в финале-2021 швейцарку Белинду Бенчич. В следующем году Бенчич проиграла в решающем матче Онс Жабер из Туниса. В нынешнем розыгрыше в заявке значатся почти все сильнейшие теннисистки, кроме первой ракетки мира Иги Свёнтек.

WTA-250. Бирмингем (Великобритания). 19-25 июня

Трава, открытые корты.

Список участниц: Барбора Крейчикова (13), Беатрис Хаддад-Майя (14), Елена Остапенко (17), Мэдисон Кис (20), Магда Линетт (21), Анастасия Потапова (24), Ангелина Калинина (25), Элисе Мертенс (28).

Полный заявочный лист.

ATP-250. Мальорка (Испания). 25 июня – 1 июля

Трава, открытые корты.

Список участников: Ник Кирьос (26), Алехандро Давидович-Фокина (34), Бен Шелтон (36), Бернабе Сапата-Миральес (38), Таллон Грикспор (39), Уго Умбер (40), Адриан Маннарино (47), Александр Бублик (51), Аслан Карацев (62).

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ATP-250. Истбурн (Великобритания). 26 июня – 1 июля

Трава, открытые корты.

Список участников: Тейлор Фритц (8), Томми Пол (17), Алекс де Минор (19), Франсиско Серундоло (23), Григор Димитров (29), Ботик ван де Зандсхулп (31), Йосихито Нисиока (33), Николас Харри (35).

Полный заявочный лист.

WTA-250. Истбурн (Великобритания). 26 июня – 1 июля

Трава, открытые корты.

Список участниц: Джессика Пегула (3), Елена Рыбакина (4), Кори Гауфф (6), Онс Жабер (7), Мария Саккари (8), Дарья Касаткина (9), Петра Квитова (10), Барбора Крейчикова (13), Анастасия Потапова (25).

Полный заявочный лист.

WTA-250. Бад-Хомбург (Германия). 25 июня – 1 июля

Трава, открытые корты.

Список участниц: Ига Свёнтек (1), Людмила Самсонова (15), Виктория Азаренко (18), Донна Векич (22), Екатерина Александрова (23), Мартина Тревизан (24), Слоан Стивенс (30), Чжу Линь (40), Варвара Грачёва (41), Анна Калинская (55), Анна Блинкова (56).

Полный заявочный лист.