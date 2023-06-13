Анастасия Павлюченкова стала почётным гостем выпускного академии Патрика Муратоглу

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала приглашённым гостем на выпускном академии известного французского тренера Патрика Муратоглу, ранее работавшего с Сереной Уильямс и Симоной Халеп, а также тренировавшего саму россиянку. Фотографиями с мероприятия спортсменка поделилась в социальных сетях.
Фото: Социальные сети Анастасии Павлюченковой
Фото: Социальные сети Анастасии Павлюченковой
Фото: Социальные сети Анастасии Павлюченковой
«Было круто быть частью церемонии вручения дипломов в Теннисной академии Муратоглу! Спасибо Патрику за приглашение! Поздравляю выпускников 2023 года: вы все уникальные и весёлые. Всего наилучшего в будущем!» — подписала теннисистка фотографии.
Академия Муратоглу является одной из лучших в мире тенниса. Её воспитанники — Кори Гауфф (США, 6), Хольгер Руне (Дания, 6), Стефанос Циципас (Греция, 5).
- 13 июня 2023
-
23:11
-
22:49
-
22:49
-
22:21
-
22:16
-
21:10
-
20:35
-
20:07
-
19:29
-
19:15
-
18:59
-
18:53
-
18:49
-
18:46
-
18:16
-
18:12
-
17:46
-
17:18
-
16:44
-
14:59
-
14:35
-
14:33
-
14:02
-
13:52
-
11:38
-
10:08
-
08:47
-
00:50
-
00:44
-
00:32
-
00:14
-
00:05
-
00:04
- 12 июня 2023
-
23:53
-
23:14