Анастасия Павлюченкова стала почётным гостем выпускного академии Патрика Муратоглу

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала приглашённым гостем на выпускном академии известного французского тренера Патрика Муратоглу, ранее работавшего с Сереной Уильямс и Симоной Халеп, а также тренировавшего саму россиянку. Фотографиями с мероприятия спортсменка поделилась в социальных сетях.

Фото: Социальные сети Анастасии Павлюченковой

Фото: Социальные сети Анастасии Павлюченковой

Фото: Социальные сети Анастасии Павлюченковой

«Было круто быть частью церемонии вручения дипломов в Теннисной академии Муратоглу! Спасибо Патрику за приглашение! Поздравляю выпускников 2023 года: вы все уникальные и весёлые. Всего наилучшего в будущем!» — подписала теннисистка фотографии.

Академия Муратоглу является одной из лучших в мире тенниса. Её воспитанники — Кори Гауфф (США, 6), Хольгер Руне (Дания, 6), Стефанос Циципас (Греция, 5).