Eurosport назвал Арину Соболенко главным фаворитом турниров на траве

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко является главным фаворитом турниров, проходящих на травяном покрытии, по мнению Eurosport. Она заняла первую строчку в рейтинге, составленном изданием.

В 2021 году Соболенко выходила в полуфинал Уимблдона, а год назад спортсмены из России и Беларуси не были допущены на турнир. В этом сезоне теннисистка уже выиграла один из турниров «Большого шлема» — Australian Open, а также доходила до полуфинала другого «Шлема» — «Ролан Гаррос».

Второй в рейтинге стала действующая чемпионка Уимблдона казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. В текущем сезоне спортсменка успешно играла как на харде, так и на грунте: она выиграла турниры в Индиан-Уэллсе и в Риме, играла в финале Australian Open, а с «Ролан Гаррос» снялась в третьем круге по состоянию здоровья.

Затем идёт первая ракетка мира и победительница Открытого чемпионата Франции польская теннисистка Ига Свёнтек. Спортсменка находилась в отличной форме в сезоне на харде и грунте, однако на траве она не проявляла себя как фаворит турниров: в 2022 году Свёнтек вылетела в третьем круге Уимблдона, в 2021 году она доходила только до четвёртого круга соревнований. В текущем сезоне полька примет участие в турнире WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия), чтобы подготовиться к Уимблдону.

Четвёртое место занимает туниска Онс Жабер, прошлогодняя финалистка Уимблдона. Спортсменка в этом сезоне дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос». По мнению Eurosport, если Жабер не будет испытывать дискомфорта из-за травмы, от которой она ещё не оправилась, она сможет навязать борьбу на траве.

Замыкает топ-5 финалистка «Ролан Гаррос» чешская теннисистка Каролина Мухова, которая была в отличной форме в матчах Открытого чемпионата Франции с первой и второй ракетками мира, Игой Свёнтек и Ариной Соболенко. Более того — в 2019 и 2021 годах Мухова выходила в четвертьфинал Уимблдона.