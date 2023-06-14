Украинка Цуренко: у моего тренера был конфликт с Ариной Соболенко, эмоции захлёстывали

45-я ракетка мира, украинская теннисистка Леся Цуренко высказалась об отношениях с чемпионкой Australian Open – 2023, второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко на фоне отказа от матча с ней на турнире в Индиан-Уэллсе (США) в марте.
«Думаю, в её отказе было нечто большее, чем паническая атака или политическая ситуация. Я думаю, есть нечто большее. У меня была очень тяжёлая ситуация в прошлом году с её тренером, как он обращался со мной. Я думаю, что этот парень оказывал на неё сильное давление, и именно поэтому это произошло», — прокомментировала тогда инцидент Соболенко.
«У моего тренера был с ней конфликт. В начале военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) эмоции захлёстывали — нервы у всех были на пределе. А касательно давления на меня, то об этом странно рассуждать человеку, который не знает, через что я прошла последние годы», — приводит слова Цуренко «Зеркало».
- 14 июня 2023
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