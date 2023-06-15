«Не могу ходить без боли». Ник Кирьос — о проблемах с коленом

25-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос пожаловался на боль в колене после первого сыгранного в 2023 году матча на уровне ATP.

«Меня постоянно беспокоит колено. Я не могу ходить без боли», — приводит слова Кирьоса Tennis Up To Date.

Напомним, Кирьос впервые сыграл в нынешнем году в матче первого круга травяного турнира ATP-250 в Штутгарте (Германия). Соперником австралийского теннисиста стал представитель Китая У Ибин (64). Встреча завершилась победой китайского спортсмена со счётом 7:5, 6:3. Игра продолжалась 1 час 8 минут.

Кирьос отказывался от участия в турнирах в текущем сезоне из-за травмы. В колене 28-летнего теннисиста образовалась киста после надрыва мениска, после чего Кирьос перенёс операцию.