У Ибин прокомментировал победу над Ником Кирьосом в первом круге Штутгарта

Китайский теннисист У Ибин, 64-я ракетка мира, прокомментировал свою победу в матче первого круга турнира ATP-250 в Штутгарте (Германия), в котором спортсмен в двух сетах обыграл австралийца Ника Кирьоса.

«В последний раз я играл на траве в 2017-м — ещё по юниорам. Был очень рад сыграть с Ником в первом круге. Он один из лучших игроков в мире на траве, и он хорошо подавал. Он столько раз делал эйсы. Ключом к успеху стало то, что я оставался спокойным и находил выход из сложных ситуаций. Я рад.

Это особенный матч, потому что он был очень напряжённым. В первом сете он довольно легко брал свои подачи. Иногда я страдал на подаче, ведь он подаёт лучше, чем я, но всё равно сохранял терпение. Я продолжу работать над подачей, и, надеюсь, смогу прибавить в этом компоненте», — приводит слова теннисиста пресс-служба ATP.