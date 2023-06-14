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У Ибин прокомментировал победу над Ником Кирьосом в первом круге Штутгарта

У Ибин прокомментировал победу над Ником Кирьосом в первом круге Штутгарта
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Китайский теннисист У Ибин, 64-я ракетка мира, прокомментировал свою победу в матче первого круга турнира ATP-250 в Штутгарте (Германия), в котором спортсмен в двух сетах обыграл австралийца Ника Кирьоса.

«В последний раз я играл на траве в 2017-м — ещё по юниорам. Был очень рад сыграть с Ником в первом круге. Он один из лучших игроков в мире на траве, и он хорошо подавал. Он столько раз делал эйсы. Ключом к успеху стало то, что я оставался спокойным и находил выход из сложных ситуаций. Я рад.

Это особенный матч, потому что он был очень напряжённым. В первом сете он довольно легко брал свои подачи. Иногда я страдал на подаче, ведь он подаёт лучше, чем я, но всё равно сохранял терпение. Я продолжу работать над подачей, и, надеюсь, смогу прибавить в этом компоненте», — приводит слова теннисиста пресс-служба ATP.

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