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Ришар Гаске прокомментировал 600-ю победу в ATP-туре

Ришар Гаске прокомментировал 600-ю победу в ATP-туре
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Французский теннисист Ришар Гаске (55-я ракетка мира) прокомментировал 600-ю победу в ATP-туре.

«Это очень много значит. Это невероятно. Ты не ожидаешь, что подобное может произойти в твоей карьере. Конечно, я играл 20 лет, но выиграть столько матчей непросто. В начале года я знал, что у меня 500 с чем-то побед. Невероятно, что я достиг 600. Я очень этого хотел. Никогда не знаешь, что случится в будущем, поэтому просто хочу насладиться моментом. Знаю, что должен адаптировать свою игру под новые условия, если хочу выступать дальше. Мне нужно быть более агрессивным, лучше подавать, лучше отбивать. Это важно, если я хочу продолжать играть», — приводит слова Гаске ATP Tour.

Напомним, больше побед только у испанца Рафаэля Надаля (1068), серба Новака Джоковича (1058) и британца Энди Маррея (725).

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