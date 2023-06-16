Ришар Гаске прокомментировал 600-ю победу в ATP-туре

Французский теннисист Ришар Гаске (55-я ракетка мира) прокомментировал 600-ю победу в ATP-туре.
«Это очень много значит. Это невероятно. Ты не ожидаешь, что подобное может произойти в твоей карьере. Конечно, я играл 20 лет, но выиграть столько матчей непросто. В начале года я знал, что у меня 500 с чем-то побед. Невероятно, что я достиг 600. Я очень этого хотел. Никогда не знаешь, что случится в будущем, поэтому просто хочу насладиться моментом. Знаю, что должен адаптировать свою игру под новые условия, если хочу выступать дальше. Мне нужно быть более агрессивным, лучше подавать, лучше отбивать. Это важно, если я хочу продолжать играть», — приводит слова Гаске ATP Tour.
Напомним, больше побед только у испанца Рафаэля Надаля (1068), серба Новака Джоковича (1058) и британца Энди Маррея (725).
- 16 июня 2023
-
11:58
-
11:44
-
11:36
-
10:57
-
10:46
-
10:40
-
10:28
-
09:40
-
03:06
-
01:22
-
01:06
-
00:53
-
00:05
- 15 июня 2023
-
23:25
-
23:01
-
22:11
-
20:45
-
20:27
-
20:20
-
19:50
-
19:35
-
18:16
-
18:01
-
17:31
-
16:56
-
16:43
-
16:01
-
15:40
-
15:23
-
15:20
-
14:56
-
14:39
-
14:18
-
13:44
-
11:50