Гаске одержал 600-ю победу в ATP-туре. Он четвёртый действующий игрок с таким достижением

Французский теннисист Ришар Гаске (55-я ракетка мира), одержав победу (7:6 (10:8), 2:6, 7:5) во встрече с греком Стефаносом Циципасом (пятая ракетка мира) во втором круге турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия), оформил свою 600-ю победу в матчах ATP-тура. Он стал четвёртым игроком, кому покорилось такое достижение, среди действующих теннисистов.
Больше побед только у испанца Рафаэля Надаля (1068), серба Новака Джоковича (1058) и британца Энди Маррея (725).
Также в десятку среди действующих игроков входят Марин Чилич (Хорватия), Фернандо Вердаско (Испания), Стэн Вавринка (Швейцария), Гаэль Монфис (Франция), Фелисиано Лопес (Испания) и Джон Изнер (США). Рекорд по количеству побед в ATP-туре среди всех когда-либо принимавших участие в нём теннисистов принадлежит американцу Джимми Коннорсу (1274).
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