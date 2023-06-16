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Анастасия Павлюченкова полностью пропустит сезон на траве

Анастасия Павлюченкова полностью пропустит сезон на траве
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что ей не удалось получить уайлд-кард для выступлений на травяных турнирах в этом сезоне, вследствие чего эту часть соревнований спортсменка будет вынуждена пропустить. Также теннисистка не выступит на Уимблдоне, так как уже использовала защищённый рейтинг в Австралии и Франции.

«Привет всем! Хочу объявить, что в этом году я пропущу траву. К сожалению, после девяти месяцев отсутствия в прошлом сезоне я не могу участвовать в некоторых турнирах из-за своего рейтинга, и я не получила уайлд-кард, чтобы сыграть на травяных кортах, на которые я надеялась. Кроме этого, я уже использовала два своих защищённых рейтинга «Большого шлема» на Australian Open и на «Ролан Гаррос», что означает, что я не смогу участвовать в Уимблдоне.

Это большое разочарование для меня, но я сосредоточусь на турнирах меньшей категории, проходящих в июле на грунте, подготовлюсь к оставшемуся сезону и, надеюсь, смогу пробиться в основную сетку US Open.

До скорой встречи и огромное спасибо за вашу поддержку!» — написала Павлюченкова в социальных сетях.

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