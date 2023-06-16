Алина Корнеева проиграла во втором круге «60-тысячника» ITF в Риме

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 15-летняя российская теннисистка Алина Корнеева не смогла выйти в четвертьфинал «60-тысячника» ITF в Риме, уступив в матче второго круга соревнований представительнице Австралии Астре Шарме.

Игра завершилась победой австралийской теннисистки со счётом 6:4, 6:1. Общая продолжительность встречи составила 1 час 12 минут.

На старте турнира в Италии Алине Корнеевой удалось пройти Андрею Присэкариу (7:5, 6:3) в матче, который растянулся на два дня из-за дождя.

Напомним, ранее Алина Корнеева стала победительницей юниорского «Ролан Гаррос» — 2023 в одиночном разряде. Она стала всего лишь третьей россиянкой, которой удалось завоевать титул на юниорском мэйджоре во Франции, повторив достижение соотечественниц Надежды Петровой и Дарьи Касаткиной, которые выигрывали «Ролан Гаррос» в 1998 и 2014 году соответственно.