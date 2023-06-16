Алина Корнеева проиграла во втором круге «60-тысячника» ITF в Риме

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 15-летняя российская теннисистка Алина Корнеева не смогла выйти в четвертьфинал «60-тысячника» ITF в Риме, уступив в матче второго круга соревнований представительнице Австралии Астре Шарме.
Игра завершилась победой австралийской теннисистки со счётом 6:4, 6:1. Общая продолжительность встречи составила 1 час 12 минут.
На старте турнира в Италии Алине Корнеевой удалось пройти Андрею Присэкариу (7:5, 6:3) в матче, который растянулся на два дня из-за дождя.
Напомним, ранее Алина Корнеева стала победительницей юниорского «Ролан Гаррос» — 2023 в одиночном разряде. Она стала всего лишь третьей россиянкой, которой удалось завоевать титул на юниорском мэйджоре во Франции, повторив достижение соотечественниц Надежды Петровой и Дарьи Касаткиной, которые выигрывали «Ролан Гаррос» в 1998 и 2014 году соответственно.
- 16 июня 2023
-
19:26
-
17:59
-
17:56
-
16:53
-
16:22
-
16:04
-
16:02
-
15:25
-
15:08
-
14:32
-
13:53
-
11:58
-
11:44
-
11:36
-
10:57
-
10:46
-
10:40
-
10:28
-
09:40
-
03:06
-
01:22
-
01:06
-
00:53
-
00:05
- 15 июня 2023
-
23:25
-
23:01
-
22:11
-
20:45
-
20:27
-
20:20
-
19:50
-
19:35
-
18:16
-
18:01
-
17:31