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Анастасия Потапова сразится с украинкой Мартой Костюк на старте турнира в Бирмингеме

Состоялась жеребьёвка травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания), который пройдёт с 19 по 25 июня.

Посев соревнований возглавила чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021, 12-я ракетка мира чешка Барбора Крейчикова. Её соперница по первому кругу определится позднее.

Второй номер посева получила чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 латвийка Елена Остапенко. На старте соревнований она сразится с 18-летней чешкой Линдой Носковой.

В основную сетку соревнований попала 22-я ракетка мира россиянка Анастасия Потапова. У неё четвёртый номер посева, и в первом круге она сразится с украинкой Мартой Костюк.

Другие интересные противостояния первого круга турнира в Бирмингеме:

Элина Свитолина (Украина, WC) – Линда Фрухвиртова (Чехия)

Винус Уильямс (США, WC) – Камила Джорджи (Италия)

Магда Линетт (Польша, 3) – Ясмине Паолини (Италия).