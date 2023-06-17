Есть российский финал в Хертогенбосхе! За титул поборются Кудерметова и Александрова

В субботу, 17 июня, на травяном турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) состоялись полуфинальные встречи. Участницами четвертьфинальных матчей, состоявшихся в пятницу, 16 июня, были три россиянки, и в четвёрку лучших вышли две из них. Вероника Кудерметова, посеянная под первым номером, уверенно обыграла 17-летнюю представительницу Швейцарии Селин Наэф (6:3, 6:2), а Екатерина Александрова (4) также на классе победила малоизвестную американку Эмину Бектас (Q) — 6:4, 6:4. А вот Людмила Самсонова (2), проиграв первый сет белоруске Александре Саснович (7), проиграла первый сет, а во втором, уступая с брейком, снялась из-за травмы — 7:6, 3:1 (отказ) в пользу соперницы.

В первом полуфинале сыграли теннисистки из нижней половины сетки, то есть Александрова и Саснович. Спортсменки уже более десяти лет выступают в туре, но, как ни странно, это был первый их очный матч. Поединок начался с того, что Саснович взяла свою подачу, а следующие шесть геймов остались за Александровой. При этом в четвёртом гейме у россиянки были проблемы, но она сумела спасти тройной брейк-пойнт. В других же моментах Екатерина действовала уверенно и выиграла партию со счётом 6:1.

Во втором сете Саснович смогла прибавить. При счёте 1:1 соперницы обменялись брейками, а в седьмом гейме белоруска сделала брейк — Александрова допустила две двойные ошибки, в том числе на брейк-пойнте. Однако довести партию до победы Александре не удалось. Россиянка в важнейший момент, при счёте 5:4 в пользу соперницы, взяла чужую подачу, сравняв таким образом счёт. Взяв ещё по гейму на подаче, теннисистки перешли к тай-брейку, который Екатерина выиграла за явным преимуществом. В итоге Александрова одержала победу 6:1, 7:6 (7:1) за 1 час 19 минут.

Во втором полуфинале приняли участие Кудерметова и 25-летняя Виктория Грунчакова (в девичестве Кужмова) из Словакии. Четыре года назад Грунчакова входила в топ-50 рейтинга WTA, но сейчас находится за пределами первой сотни, а именно на 144-й строчке. До этого турнира у словачки в текущем сезоне была всего одна победа на уровне основных сеток турниров WTA. Но в Хертогенбосе Виктория на пути в полуфинал выиграла три матча, не проиграв в них ни сета, в том числе встречу второго круга с чемпионкой US Open 2019 года Бьянкой Андрееску. При этом счёт личных встреч был 2-0 в пользу Кудерметовой. Россиянка выигрывала на грунте Гштаада в 2018 году и на харде Мельбурна в 2022-м. Любопытно, что оба матча заканчивались победами Вероники на двух тай-брейках!

В отчётном матче, однако, тай-брейков не было. В первом сете Кудерметова могла сделать брейк уже в третьем гейме, но упустила единственный брейк-пойнт. Зато не упустила в пятом гейме, после чего взяла свою подачу и повела 4:2. В восьмом гейме россиянка ушла с двойного брейк-пойнта, после чего счёт стал 5:3 в её пользу. А сразу после этого Вероника приняла под ноль и оформила победу в партии — 6:3.

В начале второго сета Кудерметовой пришлось непросто. В первых двух геймах на своей подаче россиянка спасла четыре брейк-пойнта. Особенно упорным выдался третий гейм, по ходу которого четырежды было «ровно». А в шестом гейме Вероника заработала свой первый брейк-пойнт в этой партии и сразу же реализовала его — 4:2. Затем Кудерметова под ноль взяла свою подачу, а в восьмом гейме заработала матчбол на приёме, который тут же и использовала. Окончательный счёт — 6:3, 6:2 в пользу россиянки, оформившей победу за 1 час 24 минуты.

Таким образом, в Хертогенбосхе состоится чисто российский финал, в котором сыграют Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Обе теннисистки впервые в сезоне добрались до решающего матча. Более того, для Кудерметовой это будет вообще первый в карьере финал на траве. А вот Александровой предстоит защита титула. Год назад она в финале Хертогенбосха победила Арину Соболенко, да ещё и с «баранкой» — 7:5, 6:0. При этом в полуфинале Екатерина обыграла как раз Кудерметову.

Финал турнира WTA-250 в Хертогенбосхе Вероника Кудерметова (Россия, 1) — Екатерина Александрова (Россия, 4) состоится в воскресенье, 18 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».