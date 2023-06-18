Александрова выиграла турнир в Хертогенбосхе, одолев в финале Кудерметову

Российская теннисистка Екатерина Александрова, 26-я ракетка мира, выиграла травяной турнир категории WTA-250, проходивший в Хертогенбосхе (Нидерланды). В финале спортсменка в трёх сетах обыграла соотечественницу, 14-ю ракетку мира Веронику Кудерметову, со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:3), и защитила прошлогодний титул чемпионки турнира.

Встреча теннисисток дважды прерывалась из-за небольшого дождя, поэтому они провели на корте 3 часа 56 минут, а сама игра продолжалась ровно на час меньше. Екатерина Александрова по ходу матча выполнила девять эйсов, реализовала три брейк-пойнта из восьми и допустила восемь двойных ошибок. На счету Вероники Кудерметовой в этой встрече 10 подач навылет, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

Для Екатерины Александровой победа в Хертогенбосхе стала четвёртым в карьере титулом на турнирах WTA и первым выигранным турниром в этом сезоне. Отметим, что она защитила здесь прошлогодний титул.