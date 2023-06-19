Ник Кирьос объяснил, почему снялся с турнира в Галле

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос объяснил, по каким причинам отказался от участия на турнире в Галле. Кирьос записал видеообращение к болельщикам, опубликованное в соцсетях соревнований.

«Очень печальные новости, я не смогу выступить в Галле в этом году. Всё ещё продолжаю разбираться с парой проблем с моим коленом. Пытаюсь как можно лучше подготовиться к выступлению на Уимблдоне. Как вы все знаете, этот турнир много значит для меня. Хочу делать правильные вещи для своего тела. Не хотелось выходить на корт и не показывать тот уровень, на котором был в прошлом году», – сказал Кирьос.

Место Кирьоса в основной сетке турнира в Галле займёт россиянин Аслан Карацев, ранее проигравший соотечественнику Роману Сафиуллину в финале квалификации — 6:7 (4:7), 3:6. В матче первого круга Карацев (LL) сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.