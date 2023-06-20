Димитров обыграл Руусувуори на старте турнира ATP-500 в Лондоне
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Болгарский теннисист Григор Димитров, 26-я ракетка мира, стартовал на травяном турнире ATP-500 в Лондоне (Великобритания) с уверенной победы над финном Эмилем Руусувуори (44) в двух сетах первого круга: 6:2, 6:4.
Спортсмены провели на корте 1 час 28 минут. Григор Димитров за это время выполнил 11 эйсов, реализовал три брейк-пойнта из семи, а также успешно предотвратил все результативные действия соперника. На счету финского теннисиста — пять двойных ошибок.
Во втором круге Димитров встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло, 19-й ракеткой мира. Ранее у теннисистов не было личных встреч. В прошлом сезоне болгарский спортсмен выходил на травяных турнирах только во второй круг, точно так же в 2022 году на траве выступил и Серундоло.
Лондон. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 18:35 МСК
26
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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44
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Комментарии
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