Синнер — о победе в первом круге турнира в Галле: я либо побеждаю, либо учусь

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал свою победу в стартовом матче травяного турнира категории ATP-500, проходящего в Галле (Германия). Во вторник, 20 июня, спортсмен в трёх сетах обыграл француза Ришара Гаске: 6:3, 5:7, 6:2.

«Трава – то покрытие, которое мне еще предстоит изучить больше, чем остальные. Но, с другой стороны, это позитивный момент. Последние дни после Хертогенбосха я много часов тренировался, старался почувствовать свою игру, свои движения.

Сегодня, как мне кажется, я двигался гораздо лучше, чем в последнем матче. Я либо побеждаю, либо учусь, и даже если выигрываю, всё равно пытаюсь выносить из этого уроки.

Сегодня у меня было много возможностей во втором сете, я ими не воспользовался, но всё же хорошо среагировал в третьей партии», — приводит слова теннисиста пресс-служба ATP.