Зверев — о победе на старте Галле: было тяжело — это мой первый матч на траве за два года

Немецкий теннисист Александр Зверев, 22-я ракетка мира, поделился мнением о матче первого круга травяного турнира в Галле (Германия), в котором спортсмен обыграл австрийца Доминика Тима.
«Я очень рад, что победил. Конечно, трава — очень сложное покрытие, чтобы держать ритм игры. Это был типичный матч на траве, в котором было по одному брейку в каждом сете. В целом, я счастлив, что прошёл дальше, и надеюсь, что проведу здесь как можно больше матчей.
Я хорошо двигался. Но бил по мячу не так успешно, как хотел бы: было тяжело — это мой первый матч на траве за два года.
Думаю, публика очень поможет мне завтра, но мой следующий соперник, Денис Шаповалов, очень сильный игрок на траве. Он выходил в полуфинал Уимблдона, так что, думаю, это его любимое покрытие. С нетерпением жду матча, потому что это будет реальное испытание для меня», — приводит слова теннисиста пресс-служба ATP.
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