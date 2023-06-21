Элина Аванесян — Анна Блинкова: онлайн-трансляция матча второго круга в Берлине

Сегодня, 21 июня, состоится матч второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), в котором российская теннисистка Элина Аванесян (LL) сыграет с соотечественницей Анной Блинковой. Поединок поставлен третьим запуском на втором корте и начнётся не раньше 15:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Аванесян — Анна Блинкова во втором круге травяного турнира в Берлине.
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Аванесян и Блинкова прежде не встречались на корте. В первом круге турнира в Берлине Аванесян обыграла россиянку Дарью Касаткину, а Блинкова одержала победу в матче с представительницей Германии Лаурой Зигемунд.
В третьем круге соревнований в Берлине победительница данного матча сыграет с лучшей в противостоянии Донна Векич (Хорватия) — Елена Рыбакина (Казахстан).
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