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Элина Аванесян — Анна Блинкова: онлайн-трансляция матча второго круга в Берлине

Элина Аванесян — Анна Блинкова: онлайн-трансляция матча второго круга в Берлине
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Сегодня, 21 июня, состоится матч второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), в котором российская теннисистка Элина Аванесян (LL) сыграет с соотечественницей Анной Блинковой. Поединок поставлен третьим запуском на втором корте и начнётся не раньше 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Аванесян — Анна Блинкова во втором круге травяного турнира в Берлине.

Берлин. 2-й круг
21 июня 2023, среда. 15:00 МСК
Элина Аванесян
81
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анна Блинкова
44
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Аванесян и Блинкова прежде не встречались на корте. В первом круге турнира в Берлине Аванесян обыграла россиянку Дарью Касаткину, а Блинкова одержала победу в матче с представительницей Германии Лаурой Зигемунд.

В третьем круге соревнований в Берлине победительница данного матча сыграет с лучшей в противостоянии Донна Векич (Хорватия) — Елена Рыбакина (Казахстан).

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