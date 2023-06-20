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Блинкова одолела Зигемунд и сыграет с Аванесян на турнире в Берлине

Блинкова одолела Зигемунд и сыграет с Аванесян на турнире в Берлине
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Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500, который проходит в Берлине (Германия). В стартовом матче Блинкова нанесла поражение представительнице Германии Лауре Зигемунд, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты.

Блинкова восемь раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Зигемунд выполнила три эйса, пять раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из семи.

За выход в четвертьфинал турнира в Берлине Блинкова сыграет с россиянкой Элиной Аванесян. Действующей победительницей турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая посеяна под четвёртым номером.

Берлин. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 12:10 МСК
Лаура Зигемунд
158
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 5
6 		6 3 7
         
Анна Блинкова
44
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
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